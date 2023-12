La Papanoelada Motera celebra su sexta edición en León en beneficio de la asociación Salud Mental

LEÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Papanoelada Motera celebrará el próximo 17 de diciembre su sexta edición con la asociación Salud Mental de León como organización a la que irá destinada la recaudación obtenida.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado esta mañana la iniciativa solidaria organizada por León es Motero. El alcalde ha estado acompañado en la rueda de prensa por Francisco Santo Martino, en representación de León es Motero, y Laura de la Torre, presidenta de la Salud Mental León, así como de las concejalas de Bienestar Social y Juventud, Vera López, y de Comercio Consumo y Fiestas, Camino Orejas.

El alcalde ha resaltado el apoyo del Ayuntamiento de León a esta iniciativa solidaria que consiste en una ruta en moto por la ciudad con sus participantes ataviados con gorros de Papá Noel, señala el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La ruta saldrá del aparcamiento del Palacio de Exposiciones, calle Gómez de Salazar, a las 18.00 horas. Para participar es necesario comprar un ticket que tiene un precio de cinco euros. Los puntos de venta son los siguientes: Honda Motocenter (C/ Príncipe de Asturias, 12), Autoescuela Master León (C/ Párroco Don Carmelo Rodríguez, 4), Suzuki 4X4 (C/ La Serna, 26).

También habrá una chocolatada, sorteos y regalos para todos los participantes, han explicado desde la organización.