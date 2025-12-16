Los paquete "misteriosos" llegan a Vallsur, en Valladolid, del 17 al 28 de diciembre

Paquetes misteriosos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial 'Vallsur' de Valladolida contará del 17 al 28 de diciembre con una tienda "efímera" de paquetes perdidos y misteriosos en la que se pondrán a la venta hasta 10 toneladas de cajas sorpresa

El fenómeno de los paquetes misteriosos, una de las experiencias de compra "más virales y sorprendentes" del momento, regresa a Vallsur y de nuevo los vallisoletanos podrán sumergirse "en esta experiencia única para descubrir tesoros ocultos en cajas misteriosas cuyo contenido solo se revela al abrirlas", como han explicado desde este centro comercial.

Dentro de esta instalación temporal, los compradores podrán encontrar una amplia variedad de productos, desde tecnología de última generación hasta moda, calzado, relojes, videojuegos, belleza, coleccionismo y mucho más.

"Volvemos a contar en Vallsur con esta nueva y emocionante experiencia de compra diferente. Este formato combina la emoción del tiempo limitado con el atractivo de encontrar productos escondidos entre los paquetes. Una experiencia que ya ha triunfado en otros países y que promete convertirse en uno de los planes favoritos de estas fechas en Valladolid", ha asegurado la gerente de Vallsur, Carolina Castro,.

La dinámica es sencilla, los clientes pueden comprar tantos kilos de paquetes como deseen, pero con un límite de tiempo para elegir. Una vez dentro, el cronómetro se pone en marcha y disponen de 10 minutos para seleccionar entre las cajas disponibles. Los paquetes se venden al peso, a un precio de 2,49 euros por cada 100 gramos. La elección es libre y el contenido totalmente sorpresa.

Tras el éxito de esta iniciativa durante el pasado mes de mayo, por la que pasaron más de 4.500 vallisoletanos en cinco días, Vallsur vuelve a traer a Valladolid este formato que ha conquistado a miles de consumidores en Europa de la mano de Trevobox, la tienda efímera de la empresa portuguesa especializada en la venta de paquetes perdidos.