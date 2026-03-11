Paralización del Ayuntamiento de Olmedo por bajas laborales y un volumen "extraordinario" de solicitud de expedientes

Fachada del edificio del Ayuntamiento de Olmedo. - AYTO OLMEDO

OLMEDO (VALLADOLID), 11 (EUROPA PRESS)

Impulsa Olmedo considera incompatible de todo punto la dedicación exclusiva en la Diputación de Valladolid de la alcaldesa de Olmedo, Myriam Martín Frutos, en el Área de Asistencia y Cooperación a Municipios con la situación actual del Ayuntamiento.

El Grupo Municipal Impulsa Olmedo, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que considera "muy preocupante" la situación institucional que vive el Consistorio después de que la propia edil reconociera públicamente que se encuentra paralizado por la ausencia de secretario y vicesecretaria, una circunstancia que está generando un bloqueo administrativo "evidente".

La formación se ha expresado así después de que el Ayuntamiento haya difundido un comunicado en el que explica que se encuentra en "paralización" de la actividad municipal debido a una situación de un "volumen extraordinario" de solicitud de expedientes, escritos y peticiones administrativas así como al cese voluntario del secretario municipal y la baja laboral de la vicesecretaria.

Ante esta situación, Impulsa Olmedo ha asegurado que "resulta difícilmente comprensible" que la alcaldesa mantenga una dedicación exclusiva en la Diputación Provincial con una retribución cercana a los 70.000 euros anuales mientras el Ayuntamiento que gobierna atraviesa una situación de parálisis administrativa.

Así, el Grupo Municipal considera "razonable" que esta situación se revisara por parte de la Diputación, una institución que han asegurado que "funciona correctamente" y presta un importante servicio a los municipios de la provincia que creen "debe velar también por la coherencia en las dedicaciones exclusivas de sus cargos".

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

"Quien ostenta la alcaldía de un municipio debe poder garantizar el funcionamiento normal de su Ayuntamiento y dedicar el tiempo necesario a la gestión de los problemas de sus vecinos", ha señalado Impulsa Olmedo, que ha asegurado que la situación actual del Consistorio "no es un hecho aislado y en los últimos meses se han producido diversas controversias administrativas que han generado preocupación entre los vecinos y dentro del propio Ayuntamiento.

Así, ha citado advertencias de inseguridad jurídica en expedientes relevantes para el municipio, decisiones administrativas cuestionadas por los propios servicios jurídicos municipales o actuaciones que han tenido que ser paralizadas por funcionarios habilitados.

"Todo ello refleja un clima de inestabilidad institucional que no beneficia al municipio ni a la confianza de los vecinos en sus instituciones", ha aseverado el Grupo.

Asimismo, Impulsa Olmedo considera "muy grave" que la alcaldesa haya insinuado públicamente que la baja de la vicesecretaria pudiera estar relacionada con las peticiones de información y documentación realizadas por el grupo. "En ese mismo comunicado se llega incluso a revelar que la funcionaria se encuentra de baja, relacionándolo implícitamente con una posible situación de estrés", ha añadido.

En este sentido, el Grupo considera que es "una forma profundamente frívola de abordar cuestiones tan sensibles como las posibles situaciones de estrés o salud de los empleados públicos y una manera absolutamente impropia y muy posiblemente delictiva de intentar trasladar responsabilidades políticas a la oposición".

Por ello, han expresado su confianza en que el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, también en su condición de presidente del Partido Popular de Valladolid, "recuerde" a la alcaldesa de Olmedo que en un partido "serio" no se deben "utilizar ni trivializar" cuestiones "tan delicadas" como las enfermedades relacionadas con la salud mental para intentar justificar "una situación de bloqueo institucional que corresponde gestionar al propio gobierno municipal".