Pardo Piqueras pide al jefe superior de CyL que sea "radical" para poner el código ético de la Policía en "el centro"

1103012.1.260.149.20260709145728 El DAO de la Policía Nacional, José Luis Santa Fé; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; y el nuevo jefe superior de Policía de Castilla y León, Jesús del Amo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha pedido al nuevo jefe superior del Cuerpo en Castilla y León, Jesús del Amo, que sea "radical" para poner el código ético de la institución en "el centro" del trabajo de la Jefatura.

Pardo Piqueras se ha expresado así en su discurso durante el acto de toma de posesión de Del Amo al frente de la Jefatura, al que han asistido, entre otros, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Luis Santafé; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

El director general de la Policía ha descrito al nuevo jefe superior como una persona "moderada", como él, y ha asegurado que ambos son personalmente "muy centrados", lo que les sitúa en una buena posición para trabajar en las cuestiones de seguridad.

Sin embargo le ha pedido que en una cosa sea "radical": "En que el código ético de la Policía Nacional esté en el centro del trabajo de esta Jefatura Superior, los valores, los principios que nos definen como Policía Nacional".

Pardo Piqueras ha asegurado que está "firmemente" convencido de que el bien "no hace ningún ruido y el ruido no suele hacer bien" y considera que se viven tiempos "excesivamente ruidosos para el interés del ciudadano", pero por el contrario la Policía se dedica a "generar convivencia" y seguridad, algo que ha pedido que lidere desde la "absoluta defensa" del código ético del Cuerpo "en todos y cada uno de los hombres y mujeres, de los uniformados que prestan servicio en Castilla y León".

Además, ha pedido también a Jesús del Amo, del que ha destacado su hoja de servicios "impecable" y su conocimiento de Castilla y León --donde trabaja desde 2007--, que siga "tendiendo puentes", que "haga equipo" entre los profesionales de la Policía y ha incidido que quien piense "que lo importante es llegar el primero, solo se equivoca" porque lo importante son "los objetivos colectivos" y el "bien común", a veces "lamentablemente tan vapuleado".

"Si todos tuviéramos claro en nuestro compromiso personal y profesional que, por encima de las aspiraciones personales, están las aspiraciones colectivas mejor nos iría como sociedad", ha agregado.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Además, a lo largo de su alocución ha enviado también mensajes en defensa de la labor que lleva a cabo el Cuerpo Nacional de Policía, que "es de todos y para todos" y ha afirmado que "cumple y hace cumplir la ley".

"Lo voy a repetir. Que cumple y hace cumplir la ley. Para que todo el mundo me escuche. Y cuando digo todo, es todo el mundo. Creo que se me entiende", ha aseverado Pardo Piqueras, quien ha reiterado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen una "responsabilidad inmensa" que les obliga a actuar "con precisión quirúrgica".

Además, ha señalado que tienen una responsabilidad que "no admite atajos" y exige una "defensa ejemplar" de la ley, una "prevención eficaz del delito" y una protección "firme y permanente" de las víctimas de los colectivos más vulnerables, algo que exige "darlo todo" para combatir los diferentes tipos de delitos.

El director general ha destacado el esfuerzo en la modernización de infraestructuras que lleva a cabo la Policía, que tiene previsto levantar una nueva comisaría en Medina del Campo (Valladolid) y una nueva Jefatura Superior, además de levantar en la Escuela de Policía de Ávila dos nuevos edificios que permitirán alojar a 400 alumnos.

Asimismo, ha destacado el hecho de que se cuente cada vez con más profesionales, que alcanzan los 3.100 en Castilla y León, donde se han incrementado en casi 400 en los últimos ocho años (cerca de un 15 por ciento), pero además un personal que cada vez está más preparado porque, ha añadido, están logrando "captar talento" con convocatorias de plazas a las que aspiran 30.000 personas.

"Sin seguridad no hay bienestar, ni calidad de vida, ni puede desarrollarse ningún tipo de actividad empresarial, ningún tipo de empleo o generación de riqueza", ha añadido Francisco Pardo Piqueras, quien ha señalado que a esta seguridad contribuyen los efectivos que conforman el Cuerpo.

Por su parte, Jesús Del Amo, tras jurar el cargo en sucesión de Juan Carlos Hernández, ha destacado la "gran responsabilidad" que asume en un momento en el que las demandas de seguridad evolucionan "a la velocidad del progreso tecnológico" y de las nuevas necesidades humanas, que requieren soluciones "veloces e inmediatas" haciendo que "la prevención sensata, la planificación técnica y la respuesta meditada sean sobrepasadas por el rato de lo cotidiano".

Para lograr dar respuesta a ello ha afirmado que cuenta con el conjunto de "conocimiento, formación, experiencia" y el "capital humano" de la Policía Nacional, que considera el "mayor activo" y se ha mostrado convencido de que la "unidad", los "altos objetivos comunes" y el trabajo "en la misma dirección" es su "mayor fortaleza".

LEY Y CÓDIGO ÉTICO

En esta línea, ha asegurado que afrontarán las nuevas amenazas delincuenciales y los diferentes delitos "a pesar del precio a pagar por algunas incomprensiones" con las "herramientas técnicas y legales" del Estado de Derecho, "el imperio de la ley" y el cumplimiento "riguroso" del código ético.

Por eso, ha pedido a los agentes que asistan a los ciudadanos y a las "víctimas más vulnerables", sean "útiles" a la ciudadanía y tiendan "una mano amiga" en los peores momentos, cuando las personas más les necesitan, tras lo que ha reclamado también que sean "discretos, humildes, templados y amables".

"Mirad a los ojos de las personas y comprobar cuándo os necesitan y aprecian a la par que os exigen", ha añadido Del Amo, quien ha incidido en la "imparcialidad" en los principios básicos de actuación de una institución "modernizada, joven, bien formada, con amplios nexos con la universidad, entusiasta" e "igualitaria" con casi 15.000 mujeres en su escalafón actual.

En definitiva, ha resumido en "profesionalidad" lo que distingue a la Policía Nacional, que considera la "dirección a seguir" con "empatía, seguridad, competencia, respeto y credibilidad", labor que no se puede hacer sin "colaboración institucional".

Durante el acto, el delegado del Gobierno ha incidido en que ahora se materializa la toma de posesión, Jesús del Amo ejerce su responsabilidad ya desde hace varias semanas "con conocimiento, con discreción y con plena dedicación" y ha asegurado que Castilla y León le recibe "con respeto, reconocimiento y confianza" porque no llega a esta responsabilidad "desde la distancia ni desde el desconocimiento" sino tras una larga trayectoria de servicio público, de responsabilidades "exigentes" y de un conocimiento profundo de la Policía Nacional, también de la Comunidad.

Nicanor Sen ha destacado las más de cuatro décadas que el nuevo jefe superior lleva en el Cuerpo, que no se resumen en cargos o destinos, sino que "algo más profundo, oficio, criterio, prudencia, capacidad de mando, sentido institucional y vocación de servicio".

El delegado del Gobierno ha apuntado que Castilla y León es una comunidad "muy extensa, plural y exigente" con una seguridad que exige conocimiento del territorio, coordinación, anticipación y lealtad institucional y trabajar con otros cuerpos e instituciones, algo que ha asegurado que Jesús del Amo cono "desde el trabajo diario".