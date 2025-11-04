Una pareja de Peñafiel pacta penas de dos años por cultivar una plantación de 'maría' en su casa

Archivo - Trib.- Archivado el caso de la niña que denunció una agresión sexual en un motel de Cabezón bajo sumisión química - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha condenado a una pena de dos años de cárcel a una pareja vecina de peñafiel integrada por M.E.R. y M.M.R.H. con motivo de su detención a finales de agosto de 2024 en una operación de la Guardia Civil en cuyo transcurso los agentes desmantelaron en su vivienda una plantación de marihuana 'in door' compuesta por 340 plantas de cannabis.

Aunque el juicio por estos hechos estaba previsto que se celebrara este martes, la defensa de los 'cultivadores' y la acusación pública han llegado a un acuerdo en virtud del cual la condena, que inicialmente se elevaba a tres años y nueves meses de cárcel y multa de 90.000 euros para cada uno de ellos, ha quedado reducida a dos años de privación de libertad y a una sanción económica de 44.000 euros por delito de tráfico de drogas qe no causan grave daño a la salud, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La rebaja de la condena, cuya ejecución ha quedado suspendida por espacio de tres años, periodo en el que los condenados no podrán volver a delinquir y habrán de cumplir otra serie de condiciones, obedece a que Fiscalía ha retirado la agravante de notoria importancia.

La detención de la pareja, que carece de antecedentes penales, se produjo el día 28 de agosto de 2024 cuando la Guardia Civil, con la preceptiva autorización del Juzgado de Instrucción 3, registró su vivienda, ubicada en la calle Estación de Peñafiel, y descubrió una plantación de cannabis 'in door' compuesta por 340 plantas de cannabis y habilitada con los correspondientes sistemas de riego, fertilización e iluminación, cuyo producto estaba destinado a la posterior comercialización.

Además, durante el registro en el piso inferior del inmueble, próximas a una ventana que da acceso a la vía pública, se encontraron basculas de pesaje y distintas dosis, tanto de marihuana como de hachís, listas para la venta, por lo cual se dio entonces por desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes.

El total de las sustancias estupefacientes encontradas ascendió a 340 plantas de marihuana, 1 kilogramo de marihuana repartido por distintos emplazamientos de la vivienda, 442 gramos de hachís y las dosis individualizadas listas para su venta.