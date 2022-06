Parlamentarios de la España Vaciada piden una reunión con Montero por los "5 meses de retraso" en las ayudas a empresas

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Parlamentarios de la España Vaciada en Congreso, Senado y parlamentos autonómicos pedirán una reunión con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, para que dé explicaciones sobre el retraso "en más de cinco meses" en la aplicación de las ayudas a las empresas de Teruel, Soria y Cuenca aprobadas por Europa y que son "fundamentales" para "revertir" el proceso de la despoblación.

Así lo ha anunciado el procurador de Soria ¡Ya! en las Cortes, Ángel Ceña, en los pasillos de las Cortes. Allí ha aprovechado una pregunta que ha hecho esta tarde en el senado la representante de Teruel Existe Beatriz Martín a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sobre esta materia para recordar que la puesta en marcha de estas ayudas son una "posibilidad" recogida por la Unión Europea desde el 19 de abril del 2021 y que se pueden "implementar" desde el pasado 1 de enero.

"Estamos ya casi a mitad de año y no están haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Dice que están trabajando en diecinueve reales decretos pero no en este. O sea, que esto no es una prioridad para el Gobierno de España", ha lamentado Ceña.

En este sentido, y para hacer "presión", los parlamentarios de la España Vaciada con representación en Congreso, Senado y parlamentos autonómicos pedirán una reunión con la ministra de Hacienda para que dé explicaciones. "Fue ella la que dijo en el Congreso que en cuanto la Unión Europea aprobara estas ayudas, rotundamente sí las iba a implantar el Gobierno de España y el rotundamente sí llega ya más de cinco meses tarde", ha recordado.

En este punto, ha incidido en que lo "triste" no es que las ayudas lleguen cinco meses "tarde", sino que no esperan "ningún movimiento en breve". "Necesitamos unas ayudas que son fundamentales para revertir el proceso de la despoblación en Soria, Cuenca y Teruel que son las provincias que están más afectadas", ha concluido.