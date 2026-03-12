El parque de las Tierras Leonesas acoge los días 14 y 28 de marzo observaciones del sol y las estrellas

Cartel de la actividad de observación solar que se desarrollará en el parque de las Tierras Leonesas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las actividades en torno al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto que organiza la Asociación Leonesa de Astronomía (ALA), con la colaboración del Ayuntamiento de León, continuarán los próximos días 14 y 28 de marzo con observaciones del sol y de las estrellas en el parque de las Tierras Leonesas.

La franja de totalidad del eclipse de sol atravesará la provincia leonesa, que se convertirá en un "mirador privilegiado" para disfrutar de este fenómeno, según ha destacado el Ayuntamiento de León.

La observación solar desde el parque de las Tierras Leonesas comenzará a las 11.30 horas este sábado, día 14 de marzo, y la actividad tendrá una duración estimada de dos horas y media. La asistencia es gratuita y está dirigida al público en general que quiera aprender cómo disfrutar del eclipse total y hacerlo con seguridad.

Para ello se realizarán actividades divididas en cuatro bloques: la observación del sol a simple vista con gafas de eclipse, por proyección (SolarScope) y en caja oscura, con telescopio con filtro mylar y con filtro de hidrógeno, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Asimismo, se explicará y simulará el eclipse a través del manejo de maquetas y otra de las actividades consistirá en la construcción de un reloj de sol en cartulina y en la lectura de relojes de sol.

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

Respecto a la observación nocturna del cielo, tendrá lugar el próximo día 28 de marzo, también en el parque de las Tierras Leonesas, a partir de las 19.00 horas. Esta actividad se encuadra, además, en el programa que conmemora los 40 años de vida de la Asociación, fundada el 25 de octubre de 1985.

La iniciativa, con asistencia gratuita, se alargará hasta las 22.00 horas y está dirigida al público en general. No es necesario ningún conocimiento previo de astronomía y su objetivo es acercar el universo al público para disfrutarlo tanto a simple vista como mediante prismáticos y telescopios.

Se podrán ver las constelaciones que estén visibles en el momento y se explicarán mitos, leyendas y datos científicos para conocer el cielo. Se pasarán revista a las constelaciones circumpolares, a las zodiacales y a las más notables que sean visibles el día de la observación, además de observar la luna, planetas y objetos de cielo profundo con instrumental óptico.