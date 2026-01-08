El parque de Würzburg de Salamanca contará con más árboles, un estanque y una gran rana

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a la concejala de Medio Ambiente, María José Coca - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado el proyecto de mejora del parque de Würzburg contará con más árboles, un estanque y una gran rana con un presupuesto de licitación de 986.819,78 euros, una iniciativa que se tratará en la comisión de Medio Ambiente.

"Queremos que nuestros parques y jardines sean espacios más disfrutables para las familias", ha asegurado el primer edil durante la presentación del proyecto, al tiempo que ha señalado que se espera que la licitación comience cuanto antes, ya que el plazo de ejecución son cuatro meses.

Esta iniciativa está incluida en el proyecto de renaturalización de antiguas vías pecuarias de la estrategia de desarrollo urbano 'CoNEcta Salamanca', que se encuadra en las operaciones a desarrollar dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Europa transforma nuestros barrios' para la convocatoria de los fondos europeos EDIL 2025, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y su objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos FEDER.

El parque de Würzburg data de los años 80 y ha sido remodelado en 2009 para hacer más accesibles y naturales sus cuatro hectáreas de superficie, como ha indicado Carbayo.

En la parte central se ha mantenido una zona pavimentada que simula el callejero del casco histórico de Würzburg, pero tiene "un exceso de hormigón y escasez de sombras", que favorece el efecto 'isla de calor'.

Por esta razón, se ha proyectado una renaturalización con 40 nuevos árboles y 3.100 arbustos acompañada de una nueva zona de ocio. En concreto, se crearán parterres en línea desde el exterior hasta el centro del parque, creando franjas de arbolado mediante arces con alcorques de arbustivas y renovando el pavimento por losas de color verde que eviten escorrentías y mejoren la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.

DETALLES DEL PROYECTO

En el acceso principal al parque, actualmente asfaltado, se introducirán grandes parterres de plantas arbustivas entre los elementos biosaludables.

Y en la zona norte del parque, se cubrirán todos los muretes existentes en los paseos con vegetación arbustiva gracias a la creación de una nueva jardinera corrida en todo su perímetro, como ha reseñado el primer edil salmantino.

Todo ello se realizará, ha añadido Carbayo, "de acuerdo a Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde de Salamanca, con especies de bajo consumo hídrico para favorecer el ahorro de agua, que supondrán al mismo tiempo una variedad cromática para mejorar la estética paisajista del entorno durante las diferentes estaciones del año, favoreciendo la conectividad y los beneficios para la salud que generan los servicios de los ecosistemas".

A este incremento de las zonas verdes se unirá la creación de un estanque de 150 metros cuadrados con cascada junto a la zona de juegos infantiles, similar al construido en el Parque Botánico de Huerta Otea, como generador de biodiversidad en la zona para proporcionar beneficios a la salud urbana a través de más nutrientes en subsuelo del parque y la presencia de especias de fauna que contribuyen a luchar contra las plagas como insecticidas naturales.

Como ha destacado Carbayo, una de las señas de identidad del proyecto de mejora del parque de Würzburg será un gran juego infantil con forma de rana de casi siete metros de altura y de 170 metros cuadrados de planta, con capacidad para más de 200 menores.

Inspirado en el famoso anfibio de la fachada histórica de la Universidad de Salamanca, este combi estará formado por paneles poligonales en tonos verdes.

Desde su boca emergerá a modo de lengua un tobogán tubular cerrado, desde ambos laterales salen dos toboganes abiertos más pequeños y en la parte trasera se incluyen cuerdas verticales e inclinadas bajo el abdomen fijadas al suelo, incorporando esferas y discos insertados a diferentes alturas.

La barriga de la rana cuenta con diferentes presas de escalada en toda la superficie que hace que se pueda ir trepando a través de ella para acceder a puntos de conexión que llevan o bien a las diferentes plataforma o a las cestas colgantes que tiene en su interior.

En las inmediaciones se habilitará también una fuente de suelo de 180 metros cuadrados con 24 chorros y juegos de agua y luz, pensada para dinamizar el uso social del espacio y aportar frescor ambiental, contribuyendo por tanto a reducir la temperatura en verano.

Además, ocho nuevas pérgolas verdes cubrirán las zonas de bancos de hormigón que existen detrás del bar. Estas estructuras vegetales proporcionarán sombra natural, reduciendo el efecto 'isla de calor' y mejorando la habitabilidad en verano e invierno.

Finalmente, a lo largo de todo el parque se instalarán 18 bancos y papeleras, así como 18 farolas con tecnología eficiente para favorecer el ahorro energético y seguir los criterios de respeto por el medio ambiente que actualmente proporcionan beneficios a la salud urbana y, por tanto, a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.