Las partidas para los diseños de San Agustín, Poniente y Daniel del Olmo, Valladolid, suman 743.471 euros

Comparecencia del concejal Alberto Gutiérrez para explicar el presupuesto en el área de Tráfico y Movilidad. - PSOE AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones para elaboración de los proyectos de tres actuaciones "significativas" en materia de movilidad en Valladolid, como la rotonda de San Agustín, la ampliación del puente de Poniente y el viaducto de Daniel del Olmo, suman 743.471 euros, según datos aportados por el Ayuntamiento de Valladolid en la presentación del presupuesto del Área de Tráfico y Movilidad para 2026.

En términos similares a lo que señaló el alcalde, Jesús Julio Carnero, en la presentación de los presupuestos del Ayuntamiento el pasado martes, para el desarrollo de proyectos para adaptación y transformación de "grandes nodos de comunicación" se prevé 1 millón de euros en plurianual.

En un documento con el desglose de proyectos "más significativos" en elaboración y desarrollo, explican que para la transformación y adaptación funcional de la intersección viaria de la avenida de Madrid con la avenida de Zamora y la N-601 (rotonda de San Agustín) tiene una previsión de 508.200,00 euros para la elaboración del proyecto.

Se indica además que el pliego de prescripciones técnicas ya está elaborado y "consensuado" con la Demarcación de Carreteras.

Cabe recordar que el presupuesto aprobado para el año 2025 contemplaba ya 400.000 euros y el único avanza conocido es la elaboración del mencionado pliego.

En el caso de la "adecuación" del Puente de Poniente la elaboración del proyecto contará con 135.271,68 euros, para una actuación de reforma sobre dicha infraestructura y entorno inmediato que tendrá como base técnica de partida la documentación proyectual previa de abril de 2024, que contemplaba la creación de un tercer carril tras ensanchar la plataforma del viaducto.

La redacción de este proyecto ya tuvo la consignación de 300.000 euros en 2025, si bien no se conocen avances.

En tercer lugar, la adecuación del viaducto de Daniel del Olmo sobre las vías, que lleva cerrado para vehículos pesados desde mayo de 2023, tiene una partida de 100.000 euros para elaboración del proyecto. Mientras tanto se indica que el pliego de prescripciones técnicas está en fase de elaboración para redactar el proyecto de sustitución del tablero y reposición de la capacidad funcional.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha destacado en su comparecencia con los grupos municipales que los 49,6 millones de euros (49.646.247 euros) destinados a su área se centran en conservación del espacio público, mantenimiento en óptimas condiciones de funcionamiento y mejora de la eficiencia energética y calidad del alumbrado público, el impulso a la movilidad sostenible y segura y fomento del transporte público y de otros sistemas de movilidad sostenibles, activos y seguros.

Gutiérrez Alberca ha explicado que se trata de un Área "netamente inversora", con una previsión de inversión de cerca de 16 millones de euros en nuevas infraestructuras, conservación y reposición de las existentes y transferencia de capital a Auvasa.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha criticado que este área asegura que el área presenta una disminución del 7,12 por ciento respecto al ejercicio anterior, siendo especialmente preocupante la caída de las inversiones, que pierden casi seis millones de euros y retroceden un 26,75 por ciento.

"Esta caída se explica, en gran medida, por la finalización de los fondos europeos PRTR Next Generation obtenidos durante el anterior mandato, sin que el actual gobierno municipal haya sido capaz de captar nuevos recursos o impulsar proyectos financiados con medios propios", ha denunciado el concejal socialista Luis Vélez.