El PP Zamora insta al Gobierno a devolver las frecuencias suprimidas en la estación de Otero de Sanabria

ZAMORA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Zamora insta a devolver las frecuencias suprimidas en la estación de Otero de Sanabria que el Gobierno de Pedro Sánchez considera "inútiles, irracionales y discriminatorias para los habitantes del medio rural".

Así se desprende de la pregunta registrada ayer en el Congreso de los Diputados por parte de los diputados Elvira Velasco, Óscar Ramajo y Héctor Palencia, dada a conocer hoy en Zamora por parte de los dos primeros. Se trata de una pregunta que se presentó el mismo día que el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurara en el Congreso que el AVE "no es un servicio público" y que es un medio de transporte destinado a "competir con el avión" uniendo grandes núcleos de población.

Esta palabras, a juicio de Velasco y Ramajo, son "un desprecio" a los zamoranos. Lo dicho por el ministro es "un insulto", ha asegurado la diputada Elvira Fernández, "a la gente que vive*" en las comarcas de Sanabria y Carballeda. Unas declaraciones con las que "el ministro se carga las obligaciones de servicio público, la cohesión territorial y clasifica a los habitantes de la provincia como ciudadanos de segunda", ha añadido.

El también diputado popular Óscar Ramajo, presente en la Comisión de Transportes, ha hablado por su parte de "cinismo, prepotencia" y de camuflar "una decisión política", suprimir paradas para ahorrar tiempos de viaje entre Madrid y Vigo, "bajo criterios técnicos". "El ministro desprecia a los pueblos más pequeños, quiere que desaparezcan", ha apuntado el diputado, con palabras también para el presidente de Renfe, "ese señorito de Madrid que toma decisiones sin venir a la provincia".

Sobre el planteamiento de que el tren de la mañana no tenía casi viajeros, Ramajo ha lamentado que el ministro "trate a las personas de los pueblos solo como números" y, sobre el argumento de que los viajes en un día los cogen los turistas, ha denunciado que "reduzca a Sanabria y Zamora como un lugar donde la gente va a pasar un día de turismo".

Por lo demás, tanto Velasco como Ramajo han puesto el foco en los dos parlamentarios nacionales del PSOE por Zamora, Antidio Fagúndez y José Fernández. Han calificado a ambos de "títeres de Pedro Sánchez" y les han acusado de ser "cómplices del ahogamiento de esta tierra por parte del Gobierno de España".

Los diputados del PP prometen que el partido "seguirá al lado" de los movimientos sociales que exijan la recuperación de las frecuencias suprimidas el pasado 9 de junio, principalmente, la de primera hora de la mañana, la que más ha afectado a los viajeros, apuntan las mismas fuentes.