El partido SALF de Alvise Pérez duplica en votos a Podemos

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez y la exdiputada de VOX, Macarena Olona, durante la manifestación de policías nacionales y guardias civiles convocada por el sindicato JuntosPolGC, a 14 de marzo de 2026, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de 'Se acabo la fiesta' (SALF), el partido de Alvise Pérez encabezada por la abogada burgalesa Lucía Echevarrieta, ha duplicado prácticamente en votos a la coalición formada por Podemos y Alianza Verde.

Los datos reflejan que SALF ha cosechado 17.332 votos en la cita electoral de este domingo en Castilla y León, un porcentaje del 1,40 por ciento del total, mientas que Podemos-Alianza Verde ha conseguido 9.920, un 0,74 por ciento de los sufragios, por lo que los de Alvise Pérez han conseguido un 47 por ciento más.

Es cierto que en las elecciones de 2022 los de Podemos se presentaron en coalición con IU y lograron 62.138 votos, una unión que no ha sido posible repetir en los comicios de este año ya que la falta de entendimiento llevó a IU a concurrir con Sumar y Verdes Equo y a Podemos con Alianza Verde.

En esta cita con las urnas, la coalición de IU con Sumar ha logrado cosechar 27.584 votos, el 2,23 por ciento de los sufragios emitidos, pero no ha podido lograr escaño en las Cortes de Castilla y León mientras que, de acuerdo a la Ley Electoral, Soria ¡YA!, con 8.728 votos, o Por Ávila, con 11.307, han logrado un escaño en el Parlamento autonómico.



