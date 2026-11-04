El Pasaje del Terror, con 300 plazas, protagonista de la programación de Segovia Joven para noviembre

El concejal de Juventud, Sergio Calleja. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pasaje del Terror será la actividad principal de la programación que la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Segovia ha preparado para noviembre, en dos jornadas que tendrán lugar en La Cárcel_Centro de Creación.

Como ha descrito el concejal de Juventud de Segovia, Sergio Calleja, el evento se ha diseñado para 300 plazas, "en forma de experiencia inmersiva y transformará la Cárcel Centro de Creación en un laboratorio secreto en el que los experimentos para vencer a la muerte han salido mal y un virus desconocido ha convertido a los pacientes en zombis".

Calleja ha recordado que la programación mensual de Segovia Joven reúne propuestas culturales, artísticas, formativas y de ocio al aire libre y, en este noviembre, también ha subrayado como novedades un taller de capoeira --danza-arte marcial brasileña-- un taller de DJ para los mayores y otro de creación de dioramas. En total se ofertan 450 plazas, a las que se suman las 300 del Pasaje del Terror.

Como es habitual, las actividades se distribuyen en dos propuestas: Segovia Joven -18, dirigida a adolescentes de 12 a 17 años, y Segovia Joven +18, destinada a jóvenes de 18 a 35.

El Pasaje del Terror se celebrará el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, de 17.00 a 22.00 horas. Los participantes tendrán que recorrer pasillos contaminados, salas de operaciones y zonas de aislamiento mientras intentan escapar de una ambientación llena de suspense, con actores en directo y efectos sonoros. Los pases durarán 15 minutos.

La capoeira podrá practicarse los sábados 7, 14, 21 y 28 de noviembre, de 18.00 a 19.00 horas para adolescentes y de 19.00 a 20.00 para jóvenes. La metodología será práctica, progresiva y adaptada a personas sin experiencia previa. Además, los participantes podrán acercarse a la cultura brasileña y al portugués mediante canciones y cantos tradicionales.

La creatividad tendrá su espacio el sábado 21 de noviembre con el taller 'Universos en Lata: crea tu propio diorama', de 17.30 a 19.00 horas para adolescentes y de 19.15 a 20.45 para jóvenes. A partir de una caja de lata, papel y figuras recortadas, construirán una escena en miniatura y experimentarán con la profundidad, la composición, las texturas y los colores.

Solo para los adolescentes de 12 a 17 años habrá un taller de dibujo centrado en la representación del cuerpo humano, los viernes 6, 20 y 27 de noviembre, de 19.00 a 20.00 horas. Con ejercicios prácticos de ilustración y técnicas de lápiz, trabajarán las proporciones, el volumen, las luces y las sombras.

EXPERIENCIAS AL AIRE LIBRE

En Segovia Joven +18, la oferta combina formación artística, música y experiencias al aire libre. En danza, se incorpora 'Danza Fusión. Street Shaabi', una aproximación contemporánea a la danza de raíz árabe que la fusiona con estilos urbanos como el hip-hop y el street dance. Las sesiones serán los jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre y el 3 de diciembre, de 19.30 a 20.30 horas.

El Taller DJ, que se ofrece por primera vez en esta línea, se celebrará los viernes 6, 13 y 27 de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas. Los participantes podrán iniciarse en las mezclas en directo, la ecualización, el uso de efectos digitales y el manejo del micrófono como 'speaker'.

La naturaleza y el aprendizaje práctico se unirán en dos propuestas. La primera es una Ruta de Montaña y Cata de Café, el sábado 7 de noviembre, de 9.00 a 16.00 horas, con un recorrido por la Sierra de Guadarrama, con referencia en el entorno de La Granja de San Ildefonso, y una cata de cafés de especialidad en Guadarrama Coffee Roasters.

La segunda es un Curso de Orientación Teórico-Práctico en Valsaín, el sábado 28 de noviembre, de 8.30 a 16.30 horas, bajo el lema '¡No pierdas el norte! Aprende a orientarte en la montaña'. Los asistentes aprenderán a interpretar mapas topográficos, manejar la brújula y el altímetro y desplazarse con más seguridad por el terreno.

La programación se completa con una actividad impulsada desde el centro Europe Direct Segovia para dar a conocer los espacios naturales protegidos de la provincia y la Red Natura 2000, la red ecológica europea destinada a conservar la biodiversidad.

El domingo 22 de noviembre, de 9.00 a 14.00 horas, se celebrará la 'Ruta por la Sierra de Guadarrama. Descubre la Red Natura 2000', un recorrido de 10 kilómetros por el entorno del valle de La Acebeda que incluirá la observación de aves, principalmente rapaces.

Para participar en las actividades es imprescindible inscribirse previamente a través de los formularios habilitados para cada propuesta en la web municipal (www.segovia.es/area/segovia-joven).