Pascual (Por Ávila) reclama un acuerdo de Gobierno sin demora para empezar a trabajar "cuanto antes"

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha reclamado un acuerdo de Gobierno sin demoras para empezar a trabajar "cuanto antes" por los ciudadanos de la Comunidad, un deseo que ha trasladado tras la sesión constitutiva del Parlamento que se ha celebrado este martes.

Pascual ha asegurado sentirse "contento" de poder volver a representar a la provincia de Ávila. "La gente me ha dado su confianza y no voy a defraudarles", ha señalado, tras lo que ha asegurado que reivindicará una solución a las infraestructuras pendientes y a los problemas sanitarios de su provincia, entre otras medidas.

En este punto, el abulense ha subrayado que las soluciones que su partido ha puesto sobre la mesa para la provincia de Ávila eran "viables, comprensibles y muy razonables" y ha garantizado su "mano tendida" en esta legislatura.

En este sentido, el representante de Por Ávila ha reclamado que se forme un Gobierno autonómico "cuanto antes". "Cuanto antes nos pongamos a trabajar, mejor, llevamos meses sin hacer nada, si han llegado a un acuerdo que no lo demoren más y empecemos a trabajar", ha señalado en referencia a PP y Vox.