Los pasos de cebra de los entornos de los colegios de Salamanca incorporan pictogramas - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado a implementar un nuevo sistema de señalización horizontal en los pasos de peatones situados en el entorno de centros escolares y centros de educación especial, para reforzar la seguridad vial en los itinerarios escolares.

Se trata de una señalética pintada sobre la primera barra blanca de los pasos de peatones, mediante pictogramas que recuerdan a los peatones las acciones que deben realizar antes de cruzar una vía, 'PARA, MIRA, VEHÍCULO PARADO y CRUZA'.

El objetivo es captar la atención del estudiante justo en el punto en el que debe detenerse, para fomentar así conductas seguras incluso en aquellos casos en los que los vehículos no realicen la parada obligatoria.

Este tipo de señalización resulta especialmente útil en un contexto en el que el uso del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos se ha generalizado, ya que actúa como un estímulo visual que ayuda a contrarrestar la distracción justo antes de cruzar, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Su diseño gráfico, además, facilita su comprensión por parte de todos los públicos, incluidos niños y personas con limitaciones auditivas o cognitivas, por lo que en los entornos escolares funciona como un refuerzo pedagógico de la educación vial que se imparte en las aulas.

Esta nueva señalización se suma al conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Salamanca lleva a cabo desde hace años en los entornos escolares para garantizar la seguridad vial, con labores de vigilancia y control del tráfico en los horarios de entrada y salida, y se priorizan los centros situados en zonas de mayor densidad de circulación.

Entre estas actuaciones se encuentran la adaptación de itinerarios peatonales accesibles, la instalación de vallas de canalización de peatones, el refuerzo de la señalización horizontal y vertical, la reducción de los límites de velocidad y la creación de reservas de estacionamiento específico.

Durante los dos últimos cursos escolares, el Consistorio ha establecido además zonas de seguridad y estacionamiento habilitadas en los centros con mayor necesidad, con distinción entre zonas de parada rápida, de entre 30 y 60 segundos, para la subida y bajada ágil de los estudiantes sin generar doble fila, y zonas de estacionamiento temporal breve, de entre 5 y 10 minutos, pensadas para el alumnado de menor edad o con necesidades específicas, que puede ser acompañado por un monitor hasta el centro educativo.