El pastel Seminci, endulza el 70 aniversario del festival de cine vallisoletano. - ASOC. DE ARTESANOS DE CONFITERÍA DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid, con motivo de la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, un evento cultural de referencia en España en constante crecimiento y renovación, lanza el Pastel Seminci, que incorpora la chocolatina con el nuevo logotipo oficial del festival.

Desde la asociación destacan la importancia de que todos los sectores se unan para apoyar los principales acontecimientos sociales y culturales de la ciudad. En este sentido, la Seminci, destaca, representa uno de los eventos más emblemáticos de Valladolid, y este postre nace precisamente como símbolo de ese compromiso compartido.

Durante la inauguración de la sala de acreditaciones del festival, se ofreció una degustación del Pastel Seminci a asistentes y medios de comunicación. En el acto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el director del certamen, José Luis Cienfuegos, soplaron las velas del 70 aniversario del festival.

Los presentes pudieron degustar la tarta elaborada especialmente para la ocasión con los mismos ingredientes del postre oficial. El dulce se elabora desde el año 2009, y en cada edición ha adoptado sabores y diseños inspirados en distintas temáticas del festival. Ha rendido homenaje a los ciclos dedicados a Brasil y México con ingredientes como mango y cacao, ha incorporado avellanas para representar al cine español y ha sorprendido con versiones más divertidas, como la de refresco de cola y palomitas.

El presidente de la ssociación, Rafael Mesonero, explica que la receta de este pastel es fruto del trabajo conjunto de varios artesanos y se compone de un bizcocho genovés con un culís de frambuesa y una mousse de pistacho, coronado con una chocolatina que luce el logotipo oficial del festival.

Como novedad, este año se celebrarán concursos en las redes sociales de la asociación -Facebook e Instagram (@ConfiterosValladolid)-, en los que cada confitería asociada sorteará un pack Seminci que incluye una bolsa de tela reutilizable, un pin, un lanyard, una libreta y una entrada doble de cine para el festival.

La asociación será además la encargada, como cada año, de ofrecer el postre oficial en las cenas de inauguración y clausura del festival. Cabe destacar que, al tratarse de un pastel artesanal, cada confitería imprime su toque personal, por lo que el sabor o la presentación pueden variar ligeramente entre establecimientos.

El Pastel Seminci estará disponible del 24 al 31 de octubre en las siguientes confiterías asociadas: El Bombón, Confitería Menta y Chocolate, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Chus, El Horno de Guiller, Confitería Manjarrés, Confitería Vitín, Labarga, Confitería Rodri, Pastelerías Bravo, Tahona La Rosca, Pastelería La Francesa y L'Atelier sin gluten.