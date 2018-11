El Patio Herreriano acoge una exposición de Saul Leiter, precursor de la fotografía en color

Publicado 31/10/2018 11:52:55 CET

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Patio Herreriano de Valladolid presenta este viernes, 2 de noviembre, una nueva exposición de Saul Leiter, el sorprendente precursor de la fotografía en color.

Se trata de 130 fotografías en color y blanco y negro que muestran todas las facetas de Leiter, incluyendo sus fotografías más icónicas. Leiter fotografió las calles de Nueva York durante seis décadas desde una perspectiva intimista; con su particular uso del color consigue imágenes de un lirismo casi abstracto.

La exposición 'Saul Leiter: In search of Beauty' ha sido organizada en colaboración con la Saul Leiter Foundation de Nueva York y comisariada por Roger Szmulewicz. Para esta presentación se ha contado también con la colaboración de Fundación Foto Colectania y de la Fundación Banco Sabadell.

Durante seis décadas la obra de Saul Leiter (Pittsburg, 1923 - Nueva York, 2013) cayó casi en el olvido. El artista exhibió algunas fotografías en 1953 en el MoMA de Nueva York como parte de una exposición colectiva organizada por Edward Steichen, pero aparte de su exitosa carrera de los años 60 y 70 en el mundo de la moda, su trabajo permaneció prácticamente desconocido hasta hace bien poco. Varios factores contribuyeron a ese olvido, uno de ellos el desdén de Leiter por la autopromoción.

MONOGRAFÍA EN 2006

Por fin en 2006 se publicó una monografía de Leiter, 'Early Colour', con imágenes de los años 40 y 50, que lo elevó instantáneamente a la categoría de precursor y maestro de la fotografía en color. A esto siguieron otras monografías y exposiciones internacionales, entre ellas la de la Fundación Henri Cartier-Bresson en París, el Museo de l'Elysée en Lausana, el Deichtorhallen en Hamburgo, The Photographer's Gallery de Londres o Bunkamura en Tokio.

En 2013, el director británico Tomas Leach estrenó el documental 'In No Great Hurry: 13 Lessons in Life with Saul Leiter', que ofrecía una visión en profundidad de la vida y obra de Leiter. "Una ventana cubierta por gotas de lluvia me interesa más que la fotografía de una persona famosa", afirma el fotógrafo en ese documental.

La exposición mostrará un fragmento de este documental, y la película completa podrá verse en la Filmoteca de Catalunya el 27 de junio a las 18.30 horas.

Leiter se dedicó toda su vida a fotografiar las calles de Nueva York, buena parte de las escenas de sus imágenes suceden en un radio de dos manzanas alrededor del apartamento del East Village en el que vivió desde los años 50.

En sus fotografías los protagonistas están frecuentemente desenfocados o mostrados solo en parte, le gustaba fotografiar por detrás de los bordes de las cosas, sus paisajes urbanos se ven a menudo a través de lluvia, de la nieve o de ventanas empañadas.

La exposición pretende mostrar al público todas las facetas de la obra de Leiter. Por un lado, sus fotografías más icónicas y reconocidas, alrededor de 60 fotografías en color que recogen la maestría y la originalidad de Leiter en el uso del color.

Consigue imágenes de un lirismo y una intensidad impactantes, porque al registro inmediato y espontáneo de la vida en la calle, Leiter agrega un uso poco convencional de la forma y un uso frecuentemente abstracto de colores y tonos realistas.

Además, se incluyen alrededor de 30 fotografías en blanco y negro de las calles de Nueva York, y otras tantas de desnudos y retratos íntimos. Éstas forman parte de las primeras fotografías que tomó Leiter y reflejan el pulso y la energía de las calles del Nueva York de los años 40 y 50 que él conoció.

Finalmente, la muestra incluye también algunos de sus trabajos profesionales realizados por encargo como fotógrafo de moda y de publicidad para grandes revistas como Elle, Esquire y Harper's Bazaar. En todos sus campos, Leiter logró imprimir a sus imágenes un estilo especial y a menudo se atrevió a colocar el tema central fuera de foco, lo que en moda y publicidad no tenía precedentes.

En la exposición se muestran revistas vintage y diferentes objetos que ilustran esa parte de su obra.