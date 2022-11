El Patio Herreriano de Valladolid acoge una exposición en torno a Josep Renau, introductor del fotomontaje político

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Patio Herrariano de Valladolid acoge desde mañana y hasta el próximo 12 de marzo de 2023 la exposición 'Josep Renau. Hacer el arte operativo. Diseñar el porvenir', una muestra que recoge obras de varias etapas de una de las figuras más destacadas de la vanguardia republicana en España y al que se le considera como el "introductor del fotomontaje político".

Se trata de una exposición con piezas cedidas por la Institut Valencià d'Art Modern de Valencia (IVAM), en colaboración con el Museo Patio Herreriano, que pretende poner en valor la figura de este artista y muralista, que fue director general de Bellas Artes durante la II República y que se exilió a México tras la victoria del ejército nacional en la guerra civil española.

La director del IVAM, Nuria Enguita ha explicado hoy, durante la presentación a los medios de comunicación de esta muestra, que es "importante" que Josep Renau "vuelva a tener protagonismo", ya que se trata de un "artista muy definido y centrado en una época", pero "visto con la perspectiva de la historia" lo que permite "entender el presente".

Se trata de una colección que muestra una "trayectoria muy completa" con una "selección muy fina de las actividades de Renau como cartelista, muralista, editor y agitador, que consideraba el arte una herramienta de diseño para el progreso social" y para "diseñar un porvenir mejor".

Por su parte, el comisario de la muestra, Joan Ramón Escrivà, ha detallado que la muestra da inicio con la etapa de la república y de la guerra civil , "un periodo que marca a toda una generación, y, especialmente, a Renau". Ahí se pueden contemplar obras y documentales a modo de "flashback cinematográfico" con el objetivo de "reconstruir una época y una trayectoria como la de Renau".

Ahí es cuando Josep Renau desarrolla la fotografía documental con las técnicas del fotomontaje adaptadas al cartel político de propaganda. "Este conjunto de lenguajes que conviven en los años 30 son el prefacio para iniciarnos en la lectura de Renau", ha comentado el comisario, que ha ahondado en la publicación de estos fotomonjes en "revistas ideológicas como instrumentos de batalla".

Se trataba fundamentalmente de revistas de izquierda, en principio anarquistas, hasta que Josep Renau abrazó el comunismo en el año 1931. Publicaciones que abordaban cuestiones como la emancipación de la mujer, su derecho al voto, el sexo o el nudismo. También cultivó el cartel con temática relacionado con la política y como un "dispositivo de propaganda para la república".

EXILIO A MÉXICO

Por otro parte, el exilio de Josep Renau configura otro de los espacios de la muestra. Se trasladó a México con su familia y allí acrecentó su papel como creador de carteles de tipo comercial, aunque también comenzó a cultivar el mural, que pasará a ser una de sus señas de identidad. Aquí se puede contemplar el "trabajo de análisis y construcción" de los fotomontajes y algunos elementos, como recortes de periódico, que el artista utilizaba como "documentación".

'The american way of life', que es el título de esta parte de la exposición, muestra, como si se tratara de "una exposición dentro de una exposición", sus trabajos más reconocidos, donde el fotomontaje político es el protagonista, y que tiene a "las contradicciones del sistema político americano" la base de su inspiración.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Finalmente, la exposición contempla un apartado con sus trabajos en Alemania Oriental, a donde Josep Renau se trasladó en el año 1958 "porque cree que allí puede realizar su sueño de que su arte sume a la causa de la transformación social". Allí, el autor realiza películas, carteles y, sobre todo, murales. En esta exposición se pueden contemplar los bocetos de un mural que "se destruyó", titulado 'La marcha de la juventud al futuro", una "loa a la formación de la juventud comunista".

Por su parte, el director del Museo Patrio Herreriano, Javier Hontoria, ha destacado la colaboración con el Institut Valencià d'Art Modern de Valencia (IVAM) para reflejar en Valladolid esta "figura esencial para comprender el arte del siglo XX en España". "Es un artista muy reconocido por su compromiso social, pero con dificultades técnicas que son realmente tremendas, en el ámbito del fotomonjae, del que hace una práctica sensacional".