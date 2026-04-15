Patricia Gómez Urbán y Pedro González acompañarán a Carlos Martínez en el Grupo como viceportavoz y secretario general

Imagen de los 30 procuradores socialistas en la jornada de la constitución de las Cortes de la XII Legislatura - PSOE

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores socialistas por Valladolid Patricia Gómez Urbán y Pedro González Reglero acompañarán a Carlos Martínez en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista conformado tras la constitución de las Cortes de la XII Legislatura.

Según ha informado este miércoles el Partido Socialista, Patricia Gómez Urbán, portavoz del Grupo en el anterior mandato desde la salida de Luis Tudanca, pasará a ser la portavoz adjunta y viceportavoz del Grupo Socialista.

Por su parte, Pedro González será el segundo portavoz adjunto y se mantiene como secretario general del Grupo Parlamentario que estará integrado por un total de 30 procuradores.

El Grupo Parlamentario Socialista tendrá nuevo portavoz, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta y secretario general del PSCL, Carlos Martínez, que ya se estrenó ayer en esta tarea con la intervención desde su escaño para anunciar a los candidatos socialistas a los distintos puestos en la Mesa de las Cortes.