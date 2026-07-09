Patrimonio aprueba la reconstrucción del ábside de la Iglesia de Muriel (Valladolid), que comenzará después del verano

Archivo - Derrumbe del ábside de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Muriel de Zapardiel (Valladolid) . - JCYL - Archivo

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Valladolid ha recibido la aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio a la reconstrucción del ábside colapsado, en enero de este año, en la iglesia de la localidad vallisoletana de Muriel de Zapardiel, que previsiblemente "comenzará a lo largo del primer trimestre del próximo curso pastoral".

La iglesia de Santa María del Castillo, al ser un Bien de Interés Cultural (BIC), está sometida a la autorización previa de Patrimonio ante cualquier intervención.

Este miércoles, 8 de julio, la Comisión aprobó la propuesta por parte de la Delegación de Patrimonio y Obras del Arzobispado de la ciudad del Pisuerga, según un comunicado de la Archidiócesis de Valladolid recogido por Europa Press.

El proyecto contempla tres actuaciones para poder reabrir esta iglesia al culto y, al mismo tiempo, resolver problemas estructurales previos al colapso de esta.

En primer lugar, el ábside se reconstruirá "con la mayor fidelidad posible". Además, se incluirá por primera vez a esta parte abovedada de unas llaves de atado entre las caras exterior e interior del ladrillo.

Estas llaves de atado, que se situarán en el interior del muro para unir las dos hojas de ladrillo que lo conforman, no supondrán una alteración del aspecto final.

Asimismo, este nuevo muro recibirá un relleno de mortero de cal en su interior para mantener su uniformidad y para preservar el sistema constructivo original de esta iglesia de estilo románico-mudéjar.

La segunda actuación en la iglesia de Muriel de Zapardiel, compromete la cubierta del templo, que también se ha visto afectada por el derrumbe y que con esta modificación permitirá aligerar su peso, mejorar su impermeabilización y ventilación.

Finalmente, la obra dotará a la estructura de una cámara de ventilación para protegerla de posibles filtraciones de humedad por capilaridad, característica que tampoco disponía antes del colapso.

Tras el derrumbe en enero, el Arzobispado ha realizado actuaciones previas a los trabajos de reconstrucción después de completarse las tareas de desescombro, resguardo de imágenes y enseres litúrgicos.

En esta línea, se ha instalado en el mes de febrero una lona como solución temporal para cubrir el vacío resultante del colapso para proteger su interior.