Patrimonio autoriza la adecuación y puesta en valor del entorno de las cercas medievales del pasaje de La Rúa en León

La Comisión Territorial de Patrimonio en León se ha reunido este vierne en el Archivo Histórico Provincial de León. - JCYL

LEÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio en León, presidida por el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha autorizado el proyecto de ejecución de las obras de adecuación y puesta en valor del entorno de las Cercas Medievales en el solar del Pasaje de La Rúa en León.

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de León para poner en valor este rincón de la ciudad y su historia, se centra en el entorno de las cercas medievales. En concreto, en el espacio libre público intramuros de las cercas (parte de la parcela G) y la parcela F de la Unidad de Actuación 6 del P.E.O.M.P.C.A. (Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua de León), situada en el número 30 de La Rúa, calle por la que discurre el Camino de Santiago.

En esta misma calle se han autorizado los trabajos de excavación arqueológica motivados por el hallazgo de una estructura romana en la zona central de un solar en el número 37 de la vía. Se trata de una superficie de un posible muro, muy arrasado por las actividades en épocas posteriores, que conserva un alzado de un par de hileras y la cimentación.

Por su situación resulta evidente la relación con el anfiteatro de época romana que se localiza al este. La afección es mínima, en uno de los laterales de la estructura, donde se ubica la zapata para un pilar, por lo que se podrá excavar la zona afectada por la construcción de la zapata con el fin de poder documentar los niveles inferiores de la misma y poder situarla cronológicamente, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

REFORMA DEL ACCESO A LA IGLESIA DE VILLACÉ

Por otro lado, se ha dado luz verde a las obras de reforma del acceso a la iglesia parroquial de Villacé, Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento. La actuación consiste en la eliminación de los dos peldaños que se encuentran en la franja de paso a modo de acera que rodea al templo, realizada a base de hormigón ruleteado, para mejorar las condiciones de accesibilidad.

La Comisión, en el ámbito de sus competencias, ha autorizado las obras de ampliación y mejora del alumbrado público en varias zonas de la localidad de Mansilla de las Mulas, dada su escasa incidencia en los bienes culturales.

Por otra parte, se han autorizado las obras de señalización horizontal y vertical, así como los trabajos de limpieza, saneo y pavimentación de los viales del Polígono Industrial Bierzo Alto y de la rotonda de acceso a la localidad de Bembibre, dada su nula afección a los yacimientos arqueológicos por tratarse de una zona ya alterada por construcciones y obras.

También se han autorizado los trabajos de control arqueológico en el marco del Proyecto 'Ruta-Itinerario Cultural de los fortines y trincheras de la Guerra Civil', en el término municipal de Puebla de Lillo.

PARQUE DE BOMBEROS DE LA BAÑEZA

Por último, se ha informado de que la parcela en la que se pretende ubicar el Parque de Bomberos de La Bañeza no afecta al yacimiento 'Vía Clunia-Asturica VA27_02'. Aún así, se requiere control arqueológico para descartar la existencia de la calzada romana.

La Comisión Territorial de Patrimonio se da por enterada de varios asuntos aprobados por la Comisión regional, como la autorización para la limpieza de perfiles y excavación del Castro de La Mulea en Rioscuro y en el Castro de Orallo (ambos en el término municipal de Villablino) o el proyecto de reforma, ampliación y redistribución del centro de recepción de visitantes de Las Médulas.

Tras finalizar la reunión, los miembros de la Comisión han recorrido las salas del Archivo Histórico Provincial de León y han descubierto algunos de los rincones con mayor interés histórico del antiguo Castillo. De la mano de su directora, Eva Merino, se han desplazado también hasta el depósito del parque móvil ubicado en Mariano Andrés.