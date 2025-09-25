Patrimonio autoriza el proyecto para la consolidación del torreón del castillo de Calatañazor (Soria)

SORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria ha autorizado el Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de consolidación del torreón del foso del castillo de Calatañazor.

La Comisión, reunida este jueves bajo la presidencia de la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Fernández, ha dado el visto bueno a los trabajos promovidos por la Dirección General del Patrimonio del Estado, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

El torreón, de unos cinco metros de diámetro y muy deteriorado, conserva solo parte de su volumen y presenta pérdida de paramentos que suponen problemas de inestabilidad y riesgo de desprendimientos, coronación irregular, fisuras o grietas y vegetación y edificaciones adosadas que alteran su imagen.

TRABAJOS

Los trabajos previstos incluyen limpieza y tratamiento biocida, retirada de elementos ajenos, consolidación y protección de la coronación para estabilizar la estructura y mejorar la evacuación de aguas, así como relleno parcial del núcleo sin colmatarlo.

Se contemplan dos opciones de remate en la esquina sureste, que se decidirán tras el estudio arqueológico, evitando reconstrucciones miméticas. También se sustituirá la iluminación actual por nuevos proyectores de menor impacto visual, con cableado oculto.

La autorización establece varias prescripciones técnicas: control arqueológico de toda la obra con dos catas de dos por dos metros y presentación previa del proyecto de intervención arqueológica. Asimismo, contempla la aprobación posterior de la solución para la esquina del torreón según los resultados de las excavaciones.

Por último, la validación previa del modelo de focos, que deberán integrarse en la piedra y mantener la misma temperatura de color que la iluminación del castillo.