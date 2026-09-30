El Patronato de la Fundación Las Médulas nombra presidente a Díaz Pico y aprueba las cuentas de 2025

El Patronato de la Fundación Las Médulas. - JCYL

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Las Médulas ha celebrado este miércoles una nueva reunión en la Casa del Parque de Carucedo (León), en la que se ha nombrado presidente al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, y se han aprobado las cuentas de 2025.

El encuentro ha tenido lugar en la tarde y ha acogido la votación para la renovación de cargos, tras la cual Díaz Pico ha asumido la Presidencia y ha agradecido la confianza depositada en él, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

"La gestión y protección de Las Médulas requiere de la corresponsabilidad y la colaboración de todas las instituciones implicadas en la conservación y puesta en valor de este conjunto excepcional", ha aseverado.

Con carácter previo a la reunión del Patronato, el director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola, ha realizado una visita al conjunto de Las Médulas, que ha incluido un recorrido por la senda de Valiñas, su pasarela-mirador y la galería de Orellán.

La visita ha concluido con el seguimiento del estado de ejecución de las obras de la nueva Aula Arqueológica, cuya finalización está prevista para últimos de este mismo año.

Tras el grave incendio registrado en 2025, que afectó a este conjunto patrimonial excepcional, la Junta de Castilla y León declaró de emergencia las actuaciones necesarias para recuperar elementos esenciales para la conservación, interpretación y divulgación de la historia de la minería romana en Las Médulas.