Patxi López avisa de lo que "se viene encima" a CyL tras el pacto de PP y Vox, el "más inhumano en décadas"

Lamenta que el PP "ha comprado el 100 por cien de los argumentos de la ultraderecha"

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha avisado de lo que "se viene encima" a Castilla y León tras los acuerdos del PP y Vox en Extremadura y, el alcanzado ayer, en Extremadura, "el pacto más retrógrado, más inhumano y más en contra de la igualdad de este país que se conoce en décadas".

López, quien ha acudido este jueves a Villalar de los Comuneros (Valladolid) por el Día de Castilla y León junto a miembros del PSOE de Castilla y León, ha felicitado a los castellanos y leoneses por su jornada de celebración, pero también ha lamentado "lo que se les viene encima".

"Después del pacto en Extremadura y del pacto en Aragón entre el Partido Popular y Vox, seguramente el siguiente va a ser aquí, en esta Comunidad", ha advertido, para criticar "meses de paripé de negociación" tras los que "la derecha y la extrema derecha" han "alumbrado" el "pacto más retrógrado, más inhumano y más en contra de la igualdad de este país que se conoce en décadas".

En este sentido, ha censurado que esos pactos se "van a querer aplicar aquí", incluido el principio de "prioridad nacional" que para Patxi López "no es más que el rechazo absoluto al migrante, incluidos a los propios migrantes internos".

"Es tremendo. Un niño que cae enfermo no puede ser atendido por el Servicio Público de Salud porque sus padres no tienen papeles. Es inhumano", ha apuntado, para señalar que, además, lo que en los pactos se llama "desregulación" es un "salto brutal hacia la desigualdad".

Asimismo, ha rechazado que estos pactos "apuntan" a las "leyes de igualdad, de memoria a las leyes que dignifican la forma de ser de cada uno".

"Esto es lo que está proponiendo el PP y Vox, porque ya el Partido Popular es Vox. El PP ha comprado el 100 por ciento de los argumentos de la ideología y de los proyectos de la ultraderecha. Ya no solo no se distinguen, sino que son la avanzadilla de la ultraderecha en este país", ha concluido.