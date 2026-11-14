Patxi López confía en el triunfo del PSOE porque "hay ganas de frenar la involución que proponen PP y Vox"

El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez (izquierda) y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (derecha). - EUROPA PRESS

ZAMORA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, confía en que el PSOE ganará las elecciones del próximo 29 de noviembre porque "hya ganas" en la ciudadanía de "frenar la involución que proponen" PP y Vox.

En un acto en Zamora, López ha incidido en que esta campaña electoral es "la más importante de los últimos años" pues tendrá una "trascendencia fundamental para los ciudadanos del país": "El día 29 habrá muchas papeletas, pero el día 30 solo hay dos opciones: o un Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez para seguir avanzando cuatro años más, o un Gobierno presidido por Feijóo y Abascal que promete un retroceso de cuatro décadas".

En este sentido, ha avisado de que "cada vez que el PP y Vox abren la boca hay un ciudadano que tiene una mala noticia", pues, según ha lamentado, estas formaciones legislarán contra los trabajadores porque van "diciendo que las bajas las tienen que dar las mutuas y no los médicos o que el sueldo dependa de lo que decidan los empresarios".

"Van a revisar la ley de eutanasia, la ley del aborto o la ley trans", ha criticado también el socialista, para insistir en que lo que está en juego es "avanzar o involucionar".

Por todo ello, ha expresado su confianza en la victoria del PSOE, el cual está al "alza" frente al "descenso" del PP en las encuestas, ha aseverado. "Los partidos que llevan años pidiendo elecciones se han puesto ahora nerviosos porque se ha visto una reacción de la gente en favor del Gobierno de progreso. Han cambiado las cosas y hay ganas de frenar la involución que propone la extrema derecha con el PP", ha apostillado.

"Estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones y de que vamos a gobernar, porque es lo que quiere la ciudadanía", ha concluido.