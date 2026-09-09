'La Pausa' muestra en Soria la historia a través de las tazas y las que convirtieron un día cotidiano en uno especial

La autora y comisaria de la exposición, Evangelina Rodríguez, inaugura 'La Pausa. Tazas del Mundo' en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La Pausa' es la exposición que muestra en el Palacio de la Audiencia de Soria la historia a través de las tazas del mundo y aquellas que convirtieron un día cotidiano en uno especial en una celebración en casa.

La autora de la exposición, Evangelina Rodríguez, y la concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, han inaugurado este miércoles 'La Pausa. Tazas del Mundo', que se podrá visitar hasta el 31 de octubre en el Palacio de la Audiencia. En ella se podrá ver cerca de 400 piezas del millar de la colección privada de Evelina Rodríguez.

La autora y comisaria, Evangelina Rodríguez Marcos, ha puntualizado que "no es una exposición al uso" con las piezas más bonitas o valiosas". "Junto a tazas con historia están las de nuestras de casas, las humildes hechas, en los talleres artesanos que tenían pretensión de belleza y que recuerda que cuando venía alguien a casa se abría la vitrina con las tazas más bonitas para agasajar a las personas que significaban algo para nosotros, y el día de la fiesta o cumpleaños la taza hacía que un día cotidiano se transformara en un día especial", ha destacado.

Así, hay varias piezas de más de cien años que encierran historias de cosas muy grandes, pero otras que encierran historias pequeñas, aquella que significó para el que las disfrutó algo especial.

La autora ha indicado que lleva toda su vida coleccionando y con interés por la porcelana, "junto a la seda, lo que más viajó en los siglos XVII, XVIII y XIX, hasta que comenzó a hacerse en Europa". Aunque su intención inicial no era la de coleccionar, cuando vivió en Bruselas comenzó a ver "tazas muy bonitas de Inglaterra o Francia" que comenzó a adquirir "primero por la belleza de las piezas, luego por curiosidad y finalmente por la necesidad de poner orden a toda la cacharrería". "Solo cuando se documenta y se ven las relaciones entre ellas es cuando comienza a tomar forma y convertirse en algo coherente", ha matizado.

Por su parte, la concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, ha apuntado que es un "privilegio poder disfrutar de una exposición que es única", por lo que ha agradecido a su autora acercar "un objeto cotidiano con tanta cultura, historia lugares y descubrir a cada una de ellas".

SELECCIÓN E INVESTIGACIÓN

Se trata de una exposición que es el resultado de muchos años recogiendo objetos singulares y de la curiosidad constante e investigación de su autora. Nacida en el ámbito privado, la colección adquiere con la exposición una dimensión pública.

El proceso de selección y organización de las piezas hace de ella una propuesta cultural que acerca al visitante a diferentes épocas, rituales y contextos socioculturales y humanos de las que las tazas formaron parte.

La propuesta se desarrolla a través de doce escenas que organizan el recorrido de la exposición, junto a un catálogo, y ofrece además visitas guiadas en un recorrido que se aproxima a las distintas formas de vivir la pausa.

En ellas, las tazas permiten aproximarse a distintas formas de vivir la pausa; al arcano de la porcelana; a los usos, costumbres y tradiciones relacionados con estas piezas; a los cambios artísticos y sociales reflejados en sus formas y decoraciones, y a los procedimientos empleados para investigarlas, documentarlas y atribuirlas.

El recorrido también atiende a los vínculos afectivos y a los recuerdos que algunas tazas conservan para quienes las poseyeron, e incluye un pequeño homenaje a Jesús Bárez, quien impulsó inicialmente este proyecto.