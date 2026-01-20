El PCAS-TC afronta unas elecciones "clave" para "impulsar un cambio político, social y económico" en CyL

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha señalado este martes, jornada en la que se ha publicado oficialmente la convocatoria de elecciones autonómicas para el 15 de marzo, que los comicios son "clave" para impulsar el "cambio, social y económico" en la comunidad de Castilla y León.

La formación castellanista, que concurrirá en solitario a las elecciones a Cortes de Castilla y León, explica en un comunicado recogido por Europa Press que están "convencidos de que estas elecciones son el momento clave para fortalecer nuestra tierra y nuestra sociedad, dando respuestas activas y constructivas a los graves problemas de la despoblación rural, del envejecimiento de nuestra sociedad". "El futuro de Castilla y León está en nuestras manos", han enfatizado.

Consideran "preciso" superar 40 años de gobiernos del PP, "inoperantes, pasivos, corruptos e incapaces"; de "dejar de confiar en partidos estatales que carecen de una visión propia para Castilla y León, meros monaguillos de sus cúpulas políticas centralistas". Para el PCAS-TC es, en cambio, "el momento de una comunidad de Castilla y León fuerte, vertebrada por sus comarcas, su patrimonio, su cultura y su identidad, evitando las opciones localistas y provincialistas, que buscan butacas y sillones enfrentando a unas provincias con otras".

En el contexto de las elecciones de Castilla y León, los castellanistas del PCAS-TC explican que concurren a estos comicios con su conocida apuesta por un "proyecto político, social y económico que priorice los intereses de nuestra comunidad y de nuestra gente, que construya una democracia real, plena, transparente y participativa, que erradique la corrupción y los privilegios, que articule nuestro territorio desde sus comarcas naturales, que defienda los valores energéticos, agropecuarios, forestales, hídricos, paisajísticos y ecológicos de nuestra tierra, frenando y denunciando el expolio de Castilla y León y el saqueo de nuestros recursos que son la clave de un futuro sostenible y comunitario".

En definitiva, afrontan unas elecciones para que "Castilla y León deje de ser una comunidad de tercera" en la que el PP, tras casi cuarenta años de gobierno "indolente", ha demostrado "su absoluta incapacidad para afrontar los graves problemas estructurales de Castilla y León", mientras que el Partido Socialista "se ha revelado como un actor dependiente del Gobierno central e incapaz de articular alternativas de progreso".

"Ni los partidos estatales del turno, ni las fuerzas provincialistas, que buscan respuestas parciales a problemas comunes, entonando un 'sálvese quien pueda' que fomenta la desunión y debilita al conjunto de Castilla y León, ofrecen soluciones a los problemas crónicos de nuestra tierra", reflexiona la formación.

El PCAS-TC avanza que concurrirá con un programa basado en cinco ejes fundamentales tales como la democracia, participación y lucha sin descanso contra la corrupción; la apuesta por el medio rural vivo, apostando por la comarcalización y afrontando con ideas y con recursos problemas graves como la despoblación, la falta de vivienda, entre otros; una economía "fuerte, verde y social"; una financiación justa para garantizar unos servicios públicos de calidad; y una construcción de una comunidad fuerte en el marco de "una España federal y europeísta".

"UN FUTURO DE ESPERANZA PARA CASTILLA Y LEÓN"

El PCAS-TC encara este reto "con la convicción de que Castilla y León se merece un futuro de esperanza, justicia y prosperidad y afronta estas elecciones con un mensaje claro".

"Ha llegado el momento de devolver su voz a nuestra tierra, una voz respetada, solidaria y comprometida con el futuro", han concluido.

La formación comunera, que desde su fundación en 1988 destaca que se ha presentado a todas las elecciones autonómicas y municipales, "siempre ha defendido una política limpia, ética y honesta, pudiendo enorgullecerse de que ninguno de sus más de 1.050 cargos públicos haya sido imputado jamás por corrupción".