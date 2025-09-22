PCAS-TC concurrirá en solitario a las elecciones de CyL para "poner en el centro del debate necesidades" del ciudadano

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Concejo Nacional del Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), máximo órgano entre congresos de la organización, ha decidido que la formación concurra en solitario a las próximas elecciones en Castilla y León, reafirmando su apuesta "por un proyecto político que anteponga los intereses de la Comunidad, de sus nueve provincias y, sobre todo, de sus ciudadanos, a los de aquellos que solo piensan en controlar el Congreso de los Diputados o en el Palacio de la Moncloa".

"El PCAS-TC volverá a situar en el centro del debate las necesidades de los castellanos y castellanas, frente a quienes han condenado a esta tierra a la despoblación y la han convertido en un territorio de servidumbre, utilizado para expoliar sus recursos humanos y naturales, sin crear riqueza alguna", explica a través de un comunicado.

En este sentido, ha argumentado, a través de un comunicado, que el Partido Popular ha demostrado, "tras casi cuarenta años de gobierno indolente, su absoluta incapacidad para afrontar los graves problemas estructurales de Castilla, el Partido Socialista se ha revelado como un actor dependiente del Gobierno central e incapaz de articular alternativas de progreso".

En suma, ni los partidos del turno -"que solo piensan en controlar los resortes del Estado y están subordinados a intereses ajenos, dictados por las élites"- ni las fuerzas provincialistas, "que buscan respuestas parciales a problemas comunes fomentando la desunión y debilitando al conjunto de Castilla y León", ofrecen a su juicio "soluciones a los problemas crónicos" de la Comunidad.

Castilla y León, en sus palabras, "necesita un proyecto colectivo fuerte y cohesionado, que piense en clave propia y que defienda con valentía un modelo de desarrollo justo".

El PCAS-TC concurrirá con un programa basado en cinco ejes fundamentales como son la democracia, participación y lucha "sin descanso" contra la corrupción; por un medio rural vivo, afrontando con ideas y con recursos problemas "graves como la despoblación, la falta de vivienda, el deterioro de los servicios públicos o la ausencia de una gestión forestal"; una economía "fuerte, verde y social", centrada en los intereses de los "castellanos", y, de forma muy especial en "juventud, y en las grandes fortalezas" que ofrece esta tierra.

También busca la "financiación" justa para garantizar unos servicios públicos de calidad, "sin importar el código postal de residencia" y la construcción de una comunidad "fuerte y respetada en el marco de una España federal y europeísta".

El PCAS-TC encara este reto con la convicción de que Castilla y León merece "un futuro de esperanza, justicia y prosperidad" y afronta estas elecciones con un mensaje "claro". "Ha llegado el momento de devolver su voz a nuestra tierra, una voz fuerte, libre, respetada, solidaria y comprometida con el futuro", ha añadido.

"La formación comunera, que desde su fundación en 1988 se ha presentado a todas las elecciones autonómicas y municipales, siempre ha defendido una política limpia, ética y honesta, pudiendo enorgullecerse de que ninguno de sus más de 1.050 cargos públicos haya sido imputado jamás por corrupción", concluye la información.