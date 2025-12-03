El PCAS-TC propone la candidatura de la Fiesta de Villalar a los Premios Castilla y León 2025

El secretario general del PCAS-TC, Luis Marcos (dcha), y el presidente provincial en Burgos, Domingo Hernández Araico (izda). - PCAS-TC

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha presentado oficialmente la candidatura de la Fiesta de Villalar de los Comuneros a los Premios Castilla y León 2025 en la categoría de los Valores Humanos y Sociales, en reconocimiento a "su papel histórico, cultural y cívico como la celebración autonómica más emblemática y participativa de la Comunidad".

El secretario general del PCAS-TC, Luis Marcos, y el presidente provincial en Burgos, Domingo Hernández Araico, han presentado la propuesta este miércoles en rueda de prensa en la capital burgalesa.

La propuesta destaca que la Fiesta de Villalar constituye cada 23 de abril "un símbolo de libertad, justicia, dignidad e identidad democrática", y subraya su carácter abierto, popular y plural que congrega a decenas de miles de personas en las campas de Villalar de los Comuneros.

PCAS-TC recuerda que se trata de la fiesta autonómica más multitudinaria de España, muy por encima de cualquier celebración institucional de otras comunidades, y que se ha convertido en un referente de participación ciudadana y memoria histórica compartida.

La candidatura también pone en valor "la trascendencia cívica y educativa de la jornada, que reúne actividades culturales, conciertos, foros de debate, talleres infantiles, representaciones teatrales y homenajes, creando un espacio único de encuentro social e intercambio intergeneracional".

Para el PCAS-TC "Villalar es la expresión viva de la identidad castellanoleonesa y del espíritu comunero, un patrimonio inmaterial que fortalece la cohesión y los valores democráticos de nuestra tierra".

Asimismo, el partido destaca la dimensión "interprovincial e interterritorial" de la Fiesta, que destacan que cada año atrae participantes "no solo de las nueve provincias de Castilla y León, sino también de territorios castellanos de otras comunidades autónomas, reforzando lazos culturales y sociales más allá del marco administrativo actual".

La propuesta recuerda, además, que "la gesta comunera y la evolución histórica de la Fiesta entroncan con la Ley Perpetua de 1521, uno de los textos políticos más avanzados de su época, considerado precursor del constitucionalismo moderno y ejemplo de participación del pueblo en el gobierno del Reino".

Finalmente, PCAS-TC propone que sea el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valladolid) el que recoja el galardón en caso de prosperar su concesión, y solicita que la dotación económica del premio sea destinada a entidades rurales sin ánimo de lucro de Castilla y León, como gesto de coherencia con el espíritu comunitario y solidario de la celebración.