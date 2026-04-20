El PCAS-TC reclama a la Junta iniciar los trámites para declarar la Fiesta de Villalar Patrimonio Cultural Inmaterial

Domingo Hernández y Luis Marcos, del PCAS-TC. - PCAS-TC

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León el inicio de los trámites necesarios para declarar la Fiesta de Villalar de los Comuneros, que se celebra cada 23 de abril en la localidad vallisoletana como Patrimonio Cultural Inmaterial, como una forma de reconocer "su extraordinario valor histórico, social, cultural y democrático".

El secretario general de la formación castellanista, Luis Marcos, y el vocal del Comité Ejecutivo Nacional Domingo Hernández han ofrecido una rueda de prensa en la sede del partido en Burgos para trasladar la propuesta a la Junta de Castilla y León en vísperas de la celebración de la fiesta autonómica.

El PCAS-TC ha recordado que la localidad de Villalar está ya reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1996 en la categoría de Sitio Histórico, y que el 23 de abril es oficialmente el Día de Castilla y León según el Estatuto de Autonomía.

Sin embargo, considera que este reconocimiento resulta "insuficiente" para una celebración que "ha evolucionado hasta convertirse en una de las manifestaciones culturales y cívicas más relevantes del Estado".

La formación castellanista ha destacado que la Fiesta de Villalar constituye "un ejemplo excepcional de patrimonio vivo", al "reunir características plenamente alineadas con la Convención de la UNESCO de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial".

Entre ellas, los comuneros han subrayado su "carácter único", al "conmemorar una derrota histórica transformada en símbolo de libertad, justicia y bien común; su dimensión masiva y participativa, con decenas de miles de asistentes cada año; y su pluralidad social y territorial, que convierte la campa en un espacio de convivencia, diálogo e identidad compartida".

Asimismo, el partido ha destacado la "continuidad histórica" y la transmisión intergeneracional de esta celebración, recuperada en 1976 "en plena Transición democrática" y "mantenida desde entonces como un espacio de encuentro ciudadano".

En este sentido, el PCAS-TC ha destacado que en 2026 se conmemora el 50 aniversario de las primeras concentraciones modernas en Villalar, cuando cientos de personas de toda Castilla acudieron para reivindicar libertad y autogobierno.

Los castellanistas ponen en valor que, a lo largo de estas cinco décadas, Villalar "ha sabido combinar su dimensión festiva con un profundo contenido reivindicativo, consolidándose como un referente político, social y cultural, no sólo de la comunidad de Castilla y León, sino que trasciende los límites de la propia Comunidad para fundirse con el resto de los territorios castellanos".

"Villalar es memoria, identidad y futuro; un espacio donde Castilla se piensa a sí misma cada 23 de abril", han señalado.

El partido castellanista considera que la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial permitiría "proteger, difundir y fortalecer esta tradición", y también garantizar "su preservación para las futuras generaciones y reconociendo su papel como elemento de cohesión social y expresión democrática".

Por todo ello, la formación insta a la Junta de Castilla y León a actuar "con responsabilidad institucional y promover de manera inmediata esta declaración".

Finalmente, los castellanistas animan a la ciudadanía a participar un año más en la celebración del 23 de abril, para reivindicar un año más "los valores comuneros de libertad, justicia y defensa del bien común que siguen plenamente vigentes en la sociedad actual".