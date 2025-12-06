El PCE celebra el próximo día 10 de diciembre en Medina del Campo (Valldolid) la charla 'El rearme en Europa'

El PCE celebra el próximo día 10 de diciembre en Medina del Campo la charla 'El rearme en Europa'. - PCE

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 6 (EUROPA PRESS)

El Partido Comunista de España en Medina del Campo (Valladolid) organiza la charla 'El rearme en Europa, ¿Qué implica para la sociedad española', este próximo miércoles, 10 de diciembre.

El acto, que se realizará a las 20.00 horas en el Centro Cultural Integrado 'Isabel la Católica' de Medina del Campo, contará con la ponencia de David González, secretario político del PCE en Castilla y León y miembro de distintos colectivos pacifistas.

Durante su intervención, se ofrecerá un análisis crítico y pormenorizado sobre las consecuencias directas que el incremento del presupuesto en defensa tiene para el conjunto de la sociedad. En un contexto de crecientes tensiones internacionales, el Gobierno ha optado por un aumento significativo del gasto militar, una decisión que desde el PCE consideran que no responde a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

La charla abordará cómo esta priorización de la inversión militar se traduce, en muchas ocasiones, en un detrimento de los servicios públicos esenciales. Se analizará la posible correlación entre el aumento de las partidas para defensa y los recortes en sanidad, educación, dependencia o pensiones, servicios que son el pilar del estado del bienestar.

El objetivo de esta jornada es fomentar un debate público informado sobre las implicaciones políticas, económicas y sociales de las decisiones en materia de defensa y seguridad. Se busca reflexionar colectivamente sobre qué modelo de sociedad queremos construir y cuáles deben ser las prioridades de un gobierno que aspire a la justicia social y la paz.