Pedrajas Powerchair Football, o cómo regatear los muros de la discapacidad para llegar del medio rural a "lo más alto"

1110695.1.260.149.20260814135650 El equipo Pedrajas Powerchair Football junto a sus familiares en el polideportivo de Pedrajas de San Esteban (Valladolid). - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS

El club, primero y único en CyL en esta modalidad, busca jugadores y el apoyo de las instituciones a este deporte que "cambia vidas"

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (VALLADOLID), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El amor por el deporte, la energía para derribar barreras y el compañerismo se perciben en los entrenamientos del Pedrajas Powerchair Football, primer y único equipo de Castilla y León en esta modalidad de deporte adaptado para personas con discapacidad motora que pretende llegar a "lo más alto" desde el medio rural.

Héctor Sanz, de 21 años; Juan Manuel Herrero, de 68; Jesús García 'Chuchi', de 46, y Fernando Sanz, de 56, componen el club constituido oficialmente en 2025 en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban y que ya compite en la Segunda División Nacional de Powerchair Football organizada por la Asociación de Clubes de Powerchair Football España (ACPFE).

Se trata de un proyecto nacido en el medio rural desde el "amor al deporte" de Héctor, el más joven de los jugadores e hijo de Fernando, quien además de uno de los titulares es también el presidente del club deportivo y entrenador de la formación que entrena en el Polideportivo Municipal 'Nicolás López Gay' de la villa piñonera.

Aunque conformar el equipo se logró el año pasado, Héctor y Fernando conocieron este deporte hace una década, ante la necesidad del menor de encontrar una actividad en la que poder desenvolverse. Fue en Alicante donde pudo practicarlo por primera vez tras contactar con un equipo de esa ciudad. "Papá, este es mi deporte", manifestó Héctor a su padre, a través de una tablet con la que puede expresarse con soltura, tras jugar un partido con el equipo alicantino, tal y como rememora el técnico pedrajero.

Tras ello empezaron los entrenamientos y Héctor jugó con un equipo de Torrevieja, con el que disputó la Copa de España, pero padre e hijo, junto a la pareja y madre, Nuria, se marcaron el "reto" de hacer un equipo en su pueblo, Pedrajas de San Esteban, donde encontraron a otro de sus jugadores, Juanma, quien ostenta el título de futbolista más longevo de la liga de Powerchair Football nacional.

De la cercana localidad de Remondo (Segovia) llegó 'Chuchi' y así lograron reunir a los cuatro jugadores, con algún tipo de discapacidad motora, necesarios para formar un equipo de este deporte que se juega en silla eléctrica con un parachoques delantero que permite a los deportistas golpear el balón, uno más grande y ligero que los del fútbol convencional.

UN DEPORTE QUE "TRANSFORMA VIDAS"

En la temporada, el Pedrajas Powerchair Football entrena cada lunes para prepararse para los partidos, especialmente para los que juega en la Segunda División, todo un logro de este joven equipo: "Lo que vives allí no tiene precio. Estás compitiendo con gente igual que tú, con equipos que lo viven como lo vives tú. Es una alegría inmensa", señala el entrenador, quien ha visto una evolución "muy favorable" entre sus jugadores a nivel deportivo y personal: "Les ha transformado la vida entera".

"Una persona con discapacidad muchas veces no está motivada, por lo que tiene que hacer un deporte, el que sea", defiende en este sentido Fernando Sanz, para reivindicar la "ilusión, esperanza y adrenalina" que sienten al poder competir hoy en día en este deporte, un contexto, en el que no obstante, también se experimentan "altibajos".

En este sentido, explica que para poder jugar a este nivel hacen falta recursos, como contar con sillas profesionales, que "marcan la diferencia" en el juego y de las que, por el momento, el equipo solo dispone de una. También es necesario contar con espacios deportivos adaptados y medios para cubrir la logística necesaria cada vez que el conjunto se tiene que trasladar a otra ciudad para competir.

En este contexto, el técnico pedrajero pone en valor el respaldo recibido por Fundación Eurocaja Rural, entidad que ha otorgado al equipo un reconocimiento por su labor de promoción del deporte inclusivo en el entorno rural, un apoyo que premia el "esfuerzo diario de los jugadores y demuestra que grandes proyectos también nacen en el medio rural", apunta el entrenador.

"Este respaldo es un soplo de aire fresco. Nos da el impulso necesario para seguir compitiendo a nivel nacional y seguir llevando con orgullo el nombre de Pedrajas por toda Castilla y León", agrega Fernando Sanz, para subrayar así otro motivo por el que este equipo marca la diferencia: es el primero y único equipo de Powerchair Football en la Comunidad, lo que supone un "orgullo".

LA SELECCIÓN DE CYL

Como añade Juanma, son "la selección" de Castilla y León y hacen que Pedrajas de San Esteban sea la cuna de esta modalidad deportiva en la Comunidad, en la que también se extienden con la presencia de 'Chuchi' como representación segoviana en el equipo, lo que supone para él una gran "ilusión".

No obstante, Fernando Sanz precisa que lo que el equipo quiere es que este deporte crezca y tenga "más visibilidad" en la Comunidad, tanto en jugadores como en público, por lo que llama a los castellanos y leoneses a sumarse al Powerchair Football, una propuesta "totalmente inclusiva" en cuanto a discapacidad, edad o género.

Los objetivos de que el equipo prospere, cuente con más sillas profesionales y espacios adaptados, y pueda llegar a Primera División o promocionar a algunos de sus jugadores incluso para el Mundial de Powerchair impulsan a seguir al presidente del club, quien también experimenta la "ilusión" de ver a sus jugadores felices, especialmente a Héctor: "No tiene precio".

Y es que, más allá de competiciones, este deporte ha permitido a los miembros del equipo "jugar al fútbol sin barreras", como señala el más joven de los jugadores, quien se siente "libre en la cancha" con sus compañeros.

"Para mí el Powerchair Football significa que soy yo mismo (...) Ha cambiado mi vida completamente. Es mi vía de escape, estoy deseando entrenar, competir y aprender siempre", expone Héctor, quien se siente "motivadísimo" en los partidos y al que le encanta "estar uno contra uno": "Les bailo con mi silla profesional, a la llamo el amor de mi vida".

Además de la competitividad necesaria para enfrentarse en la Segunda División, el Pedrajas Powerchair Football también destaca por su compañerismo, pues no solo los jugadores se han convertido en un equipo, si no también sus familiares, que participan como ayudantes en los entrenamientos y acompañan a los competidores en todos los torneos.

Fernando Sanz ensalza así la unión y la emoción que se genera en este deporte y, en concreto, en este equipo, por lo que anima a formar parte de esta "casa y familia": "Os estamos esperando con los brazos abiertos".