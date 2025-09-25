Pedro Pascual será cabeza de lista de Por Ávila en las Cortes en las próximas elecciones. - POR ÁVILA

ÁVILA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, encabezará la lista de dicha formación a las elecciones autonómicas, que, como muy tarde, deberán celebrarse en marzo de 2026. De ello ha informado este jueves la formación Por Ávila en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, calificando a Pascual de "la voz reivindicativa de Ávila en Valladolid".

El Comité Ejecutivo de Por Ávila aprobó ayer, por unanimidad, esta candidatura para las elecciones, tras considerar que "es el único procurador que defiende los intereses de Ávila y los abulenses por encima de cualquier interés partidista" y poner de manifiesto su "incansable defensa de los intereses de los abulenses", ha dicho el presidente de la formación, José Ramón Budiño.

Desde la llegada de Pedro Pascual a las Cortes de Castilla y León en el año 2019, el partido considera que ha marcado "una línea de trabajo que pone el acento en las necesidades de la provincia, convirtiéndose en al altavoz de las reivindicaciones de los abulenses y poniendo de manifiesto los desequilibrios de la provincia".

Pascual, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, compagina su profesión como médico de urgencias y emergencias en la provincia con su labor en el parlamento regional.