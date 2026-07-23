Pedro Pradillo reflexiona sobre la sociedad en una exposición en Segovia con collages inspirados en 'Un mundo feliz'

El artista Pedro José Pradillo (izda) muestra sus obras al concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones y la Galería de la Casa de la Lectura de Segovia ha inaugurado la muestra 'Regreso a un mundo feliz', un proyecto del artista alcarreño Pedro José Pradillo, que reúne una colección de collages y ensamblajes inspirados en la célebre novela 'Un mundo feliz', del escritor británico Aldous Huxley, mediante los que invita al espectador a reflexionar sobre la sociedad contemporánea.

Para sus piezas, Pradillo ha recuperado el espíritu de sus primeras obras pop, realizadas entre 1977 y 1982, cuando comenzó a experimentar con collages elaborados a partir de recortes de revistas y ensamblajes de piezas de plástico.

Décadas después, el artista ha regresado a ese universo creativo para construir un conjunto en el que la ingenuidad convive con la ironía, el análisis con la reflexión y la crítica con el elogio.

Las piezas mantienen el código estético de la etapa inicial del artista, y otorgan protagonismo a imágenes procedentes de la publicidad, la prensa o el cine, que se convierten en los elementos esenciales del relato visual.

En algunos casos, además, Pradillo ha recuperado estructuras geométricas que ya formaban parte de su lenguaje artístico en la década de los ochenta, estableciendo un puente entre su trayectoria más temprana y su producción actual.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy, ha destacado durante la inauguración de la muestra que "la literatura posee una extraordinaria capacidad para inspirar la creatividad en cualquier otra disciplina artística", y ha resaltado que de forma muy especial se muestra en las artes plásticas.

Monroy ha añadido que la exposición de Pradillo constituye "un ejemplo notable de ese diálogo entre la palabra y la imagen, al convertir la creación literaria en una fuente de nuevas formas de expresión que enriquecen el patrimonio cultural".

HORARIOS

'Regreso a un mundo feliz' podrá visitarse en la Casa de la Lectura hasta el 29 de agosto, de martes a viernes, en horario de 9.00 a 15.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

La trayectoria de Pedro José Pradillo combina desde hace décadas la investigación histórica con la creación artística.

Nacido en Guadalajara en 1959, es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia. Como historiador, investigador y artista plástico, ha desarrollado una amplia carrera en la que ha compaginado el estudio y la divulgación del patrimonio cultural con su labor creativa, siempre desde la fidelidad al arte conceptual y la estética pop como herramientas para analizar el papel de las imágenes y los productos visuales en la sociedad actual.

Pradillo ha ejercido como técnico de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Guadalajara entre 2005 y 2024, periodo durante el cual ha firmado numerosas publicaciones sobre la historia, el patrimonio y la fotografía de esa provincia.

Paralelamente, ha mantenido una intensa actividad expositiva desde 1980, con muestras individuales en Madrid, Guadalajara, Cuenca, Soria y Jaén.

La obra de Pradillo forma parte de colecciones e instituciones de referencia en el panorama artístico español, entre las que se encuentran el Museo Tiflológico de la ONCE, la Fundación Antonio Pérez y el Museo Zabaleta.

Esta doble condición de historiador y creador plástico ha marcado el enfoque de su producción artística, en la que el análisis del patrimonio cultural convive con la experimentación formal propia del lenguaje pop.