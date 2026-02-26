Pedro Sánchez abre en Burgos la campaña del PSOE arropado por militantes y cargos socialistas de toda CyL

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de inicio de campaña electoral, a 26 de febrero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España) - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este jueves el cierre de precampaña electoral a pocas horas del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo arropado por la militancia socialista y entre abucheos e insultos en el exterior del Monasterio de San Juan, espacio elegido para celebrar el acto.

Acompañado por el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, el líder del Ejecutivo ha sido recibido por medio centenar de personas que le han abucheado e insultado, si bien se ha dado un baño de masas ante los simpatizantes y militanes socialistas que se han dado cita en el inicio de la campaña electoral autonómica.

En el interior, unas 500 personas, según los organizadores del acto, han aclamado a un presidente que ha vestido cazadora azul oscura y camisa azul clara y vestido de calle, sin traje.

Antes de la intervención del líder del Ejecutivo central, han tomado la palabra la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, quien en su día fue portavoz del partido a nivel nacional y diputada en el Congreso.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha sido el siguiente en intervenir. El exalcalde de Burgos, que ha ganado dos elecciones municipales seguidas, ha desgranado las virtudes del proyecto socialista y de su candidato a ser presidente de la Administración autonómica, Carlos Martínez.

El soriano ha sido el siguiente en intervenir para explicar en 20 minutos su plan de reorganización territorial de Castilla y León y criticar las políticas del líder del PP y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y su "probable pacto" con Vox si el PSOE no es capaz de obtener una mayoría que le permita gobernar.

En el patio se han renuido concejales, alcaldes y militantes de todas las comarcas, así como procuradores de las últimas legislaturas y el exlíder de los socialistas de Castilla y León Luis Tudanca.