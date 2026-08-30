Una pelea deja un joven herido por arma blanca en Sobrepeña (León)

LEÓN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años ha resultado herido por arma blanca tras una pelea registrada en la calle El Caño de Sobrepeña (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 7.28 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de una pelea en la que había un varón herido por arma blanca y una mujer con ansiedad.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

A su llegada, los servicios sanitarios han atendido a los dos afectados, un varón y una mujer de unos 20 años, que han rechazado traslado.