El PSOE pide a Mañueco que "deje de mentir" sobre la supresión de las paradas y asuma sus competencias en transporte

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Movilidad y Transportes del PSOE de Castilla y León, Laura Pelegrina, ha exigido este jueves al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "deje de mentir" sobre la supresión de paradas en el nuevo mapa concesional estatal de transporte por carretera y que "asuma de una vez sus competencias".

El Ministerio de Transportes ratificó el miércoles que el nuevo mapa no suprimirá paradas y garantizó una financiación extraordinaria de más de 40 millones de euros para que las comunidades autónomas gestionen las rutas internas de su competencia, ante lo que la Junta mostró su rechazo al considerar que prevé la supresión de 474 paradas en 346 municipios y ver "insuficiente" la inversión.

En este marco, Pelegrina ha recalcado que con la reorganización "no se pierde ninguna oportunidad de viaje", si no que "se mejora la calidad del servicio, se reducen tiempos, precios y emisiones, y se garantiza la conectividad del medio rural", y ha acusado a la Junta de "utilizar políticamente" un asunto técnico y de "sembrar miedo entre los alcaldes y vecinos".

"Están alimentando este bulo desde hace tres años", ha criticado en respuesta a las críticas del Gobierno autonómico, ya que "es rotundamente falso que se vayan a eliminar servicios": "Nunca se ha planteado esa posibilidad, y Mañueco lo sabe".

Asimismo, la socialista ha criticado la actitud del Gobierno autonómico en la reunión interterritorial celebrada en Madrid, ante lo que ha apelado a Fernández Mañueco a "explicar por qué su directora general acudió sin agenda, por qué las comunidades del PP forzaron que el mapa no se incluyera en el orden del día y por qué, cuando los técnicos del Ministerio comenzaron a explicar el funcionamiento, los representantes del PP se levantaron y abandonaron la sala".

Frente a esa actitud, ha advertido que el Gobierno de España prestará el servicio si la Junta no quiere asumir sus funciones: "Ya no hay excusas. Si Mañueco no está conforme, el Ministerio garantizará que ningún ciudadano pierda su conexión por carretera".

En cuanto a la financiación, Pelegrina ha respondido a las críticas del consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, que reclama 25 millones de euros para Castilla y León, frente a los seis que le corresponderían con el reparto propuesto.

"Los cálculos del Ministerio se han hecho con criterios objetivos. Si al consejero no le parecen suficientes, que explique con qué fórmula ha llegado a esa cifra", ha zanjado.