Pellitero asegura que la nueva convocatoria de la Escuela de Jardinería busca dar "mayor seguridad jurídica" al proceso

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha asegurado que no se ha anulado el proceso anterior de la Escuela de Jardinería, puesto que lo que se ha hecho es "retrotraer el procedimiento por cuestiones formales para una mayor seguridad jurídica".

En declaraciones difundidas a los medios, el responsable municipal de Medio Ambiente ha explicado todos los criterios han sido avalados por el personal técnico del Ministerio con el que se ha contado durante todo el proceso.

Precisamente, ha remarcado que el programa prevé que esta formación sea para la adquisición o mejora de competencias en jardinería, lo que puede suponer tener una experiencia previa, lo que también puede ayudar a tener un mayor grado de empleabilidad al final de este proceso, de esta formación y que tenga un resultado más positivo.

"Sobre qué criterios deben primar sobre otros no entendemos tampoco la problemática, ya que una persona puede tener la condición de ser mujer, pero luego puede que no viva en una de las zonas rurales o que por edad quede fuera. Al final, más o menos, los baremos son equilibrados", ha defendido el edil.