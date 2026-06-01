Pellitero aún no tiene información sobre análisis del agua en Las Moreras, pero recuerda que hasta ahora ha sido no apta

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha asegurado este lunes que por el momento no se han recibido notificaciones sobre los análisis del agua del río Pisuerga en la playa de Las Moreras con los que se establece su aptitud, o no, para el baño, si bien ha recordado que con los últimos datos, del último trimestre de 2025, "seguía siendo no apta".

En declaraciones a los medios de comunicación, García Pellitero ha asegurado que ha preguntado este lunes al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, que es el área que recibe estas notificiaciones de la Junta de Castilla y León, pero "en principio" no se ha recibido nada.

García Pellitero ha recordado que los últimos datos de los que dispone el Ayuntamiento, "de octubre o noviembre" del pasado año indican que el agua en la playa fluvial no era apta para el baño.

También ha apuntado que la plataforma Náyade del Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, indican que durante los últimos cuatro años sí que hay niveles adecuados para el baño pero asegura que la normativa establece que tiene que darse un registro "histórico" de varios años con datos positivos para declarar la zona apta, por lo que augura la ciudad está ya "muy cerca" de que se cumpla ese período si este año se mantiene "ese nivel de calidad del agua suficiente o bueno"

En cualquier caso, ha matizado que en años anteriores en los que el baño se ha declarado no apto, "muchos vecinos hacen oídos sordos a las recomendaciones y a esas prohibiciones" y "se lanzan, aunque sea solo una parte del cuerpo, a refrescarse".