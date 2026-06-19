Pellitero (PP) critica que el PSOE se "acuerde" de comercios afectados por inundaciones cuando "lo han visto en prensa"

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha criticado este viernes que el Grupo Municipal Socialista haya enviado un comunicado sobre las demandas de comerciantes de la zona de Platería y La Antigua afectados por la tromba de agua de junio de 2025 cuando "han visto publicado en prensa" sus quejas.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el edil del PP ha añadido que el PSOE también sabe "perfectamente" que este mismo viernes por la mañana él tenía una reunión en la Concejalía con representantes de las zonas de Platería y Antigua para tratar las reivindicaciones que hicieron llegar sobre los problemas que se producen en esos entornos cuando hay una tromba de agua.

"Entiendo que les moleste que trabajemos, que hagamos cosas", ha ironizado con respecto al PSOE, quien en su opinión acusa al equipo de Gobierno de olvidarse de estos comerciantes y hosteleros "cuando los que les han tenido olvidados todos estos años precisamente es el Grupo Socialista" al que reprocha "no haber hecho nada en ningún momento" para prevenir los efectos de posibles trombas de agua.

"Se han acordado simplemente porque lo han visto en prensa hace unos días", ha señalado.

Pellitero ha defendido que el equipo de Gobierno no ha difundido el trabajo que asegura que ha hecho con los comerciantes y ha asegurado que se han llevado a cabo actuaciones, entre las que ha incluido la rehabilitación del colector de las calles Echegaray y Macías Picavea, que ha añadido que se ejecutó a finales del año 24 y principios del 25 --antes de la tromba de agua--.

También ha señalado la intensificación de la limpieza de imbornales, si bien ha reconocido que los comerciantes han trasladado que "algunos de ellos que todavía siguen teniendo restos de maleza", por lo que se va a poner el foco en ello; y también se ha hablado de propuestas "fáciles de cumplir" como "restringir el tráfico en las calles que pueden tener un movimiento de agua al paso de los vehículos".

"En los próximos días podemos seguir trabajando en buscar soluciones para esos episodios imprevisibles y que se pueden producir, sobre todo en esta época del año y en septiembre", ha concluido.