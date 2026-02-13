La Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora rinde homenaje a Antonio Carrión Jiménez por su medio siglo de trayectoria

El presidente de la Peña Flamenca de Zamora, Félix Rodríguez; la representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, y Eduardo Abril, miembro de la peña - EUROPA PRESS

La Peña Flamenca Amigos del Cante de Zamora rinde homenaje a Antonio Carrión Jiménez por sus cincuenta años de trayectoria con un recital de cante en su sede que tendrá lugar el 21 de febrero, en el que estarán presentes Luis Perdiguero y Nazaret Cala.

Es el segundo homenaje que la Peña Flamenca de Zamora realiza en sus más de cincuenta años de historia, lo que atestigua, como han declarado sus responsables, la importancia para el flamenco del guitarrista homenajeado y cuenta con la participación de la Fundación Caja Rural de Zamora.

Antonio Carrión es uno de los grandes flamencos de la guitarra flamenca actual, según ha destacado Félix Rodríguez, presidente de la Peña Flamenca, quien ha señalado que es un "referente absoluto de la guitarra de acompañamiento, su sonata ha sostenido a figuras esenciales del flamenco contemporáneo", entre ellas a José Menese.

Por lo referente a los artistas participantes en el homenaje, Narazet Cala es cantaora y de ella destacan la verdad, el gusto y el respeto absoluto a la tradición flamenca, apunta la Peña Amigos del Cante.

Luis Perdiguero, por su parte, es de Jerez y es maestro de los cantes a compás, con profundidad y aromas de la tierra andaluza. La entrada al espectáculo se debe realizar con invitación.