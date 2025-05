Pepe Álvarez asegura que perseguirá "democráticamente" a quienes se opongan al debate y aprobación de las 37,5 horas

SEGOVIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sugerido que si no se debate y sale adelante le proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, el sindicato perseguirá "democráticamente a los grupos parlamentarios que no den soporte a este debate".

Así lo ha asegurado Pepe Álvarez en declaraciones a los medios en Segovia, donde acompañado por el secretario regional, Óscar López, ha insistido en que los dos objetivos fundamentales del sindicato son"la subida de salarios y la reducción de jornada."

"Hay que subir los salarios en este país: hay razones más que suficientes en el sector privado, con las empresas que están ganando muchísimo dinero. Y también en el sector público, con un nivel de recaudación razonable", ha aseverado Álvarez, quien ha lamentado que a estas alturas de 2025 no se sepa qué va a pasar en el año con los salarios".

"En lugar de hacer regalos fiscales a los más ricos, las comunidades autónomas lo pueden emplear en mejorar los servicios públicos, y hay razones en las empresas privadas, que algunas se están forrando, literalmente", ha explicado el líder de UGT, quien ha defendido que parte del reparto de dividendos "no debería ir a los accionistas, sino a los trabajadores que han hecho posible que tengan esos beneficios".

Pepe Álvarez ha insistido en que se produzca en el Congreso de los Diputados el debate sobre la reducción de jornada. "No hay razones para no reducir el tiempo de trabajo, y quiero advertir que si no se hace el debate, vamos a perseguir democráticamente".

Y según ha explicado Pepe Álvarez ha explicado: " Democráticamente quiere decir que cada vez se lo vamos a ir recordando; que vamos a animar a que la gente en la calle se lo recuerde a los diputados y a las diputadas; con mucha amistad, con mucho cariño, pero que les digan 'hombre, ya está bien', que llevamos desde el año 83 sin reducir el tiempo de trabajo".

Para Pepe Álvarez "no es una cuestión entre el Gobierno y la oposición: es una cuestión entre la sociedad española y los que no quieren reducir el tiempo de trabajo" ya que según ha afirmado el proyecto de ley que está en el Congreso "forma parte de los anhelos de la inmensa mayoría de los ciudadanos" de España.

Sobre la reducción de la jornada, Álvarez ha negado que afecte fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa y ha asegurado que "no es verdad, afecta a sectores como el comercio y la hostelería así como son grandes empresas, ¿Carrefour o Mercadona no son grandes empresas?", se ha preguntado, a lo que ha añadido que si no se avanza en la tramitación de la reducción habrá que intensificar la movilización social "con respeto pero con firmeza".