Perimetrado un 75% del incendio de Murias de Ponjos (León) pero preocupa viento que podría activar la zona norte

Vista del humo ocasionado por el incendio forestal en Murias de Ponjos, a 24 de julio de 2026, en Ponjos, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MURIAS DE PONJOS (LEÓN), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en Murias de Ponjos (León) se encuentra perimetrado al 75 por ciento en la mañana de este domingo, pero preocupa el viento previsto que podría activar la zona norte y "compromete" los pueblos de Rosales y Folloso.

Así lo ha explicado el jefe de jornada en el Centro Provincial de Mando de León, José Carlos García, en declaraciones remitidas por la Consejería de Medio Ambiente sobre la situación del fuego a las 9.00 horas de este domingo.

El incendio, que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, cuenta con un perímetro cerrado de entorno a un 75 por ciento, con lo que queda una cuarta parte del perímetro "en fase de liquidación".

En este contexto, hay dos puntos que "preocupan", uno en la zona norte y otro en la zona whisky, que "están cerrados a mano con herramienta manual", ha apuntado García.

Así, ha precisado que preocuparía el cambio de viento que se prevé a partir de las 10-11 de la mañana, que viraría del norte actual a sur. "Ese viento sur podría activar la zona norte que está liquidada un poco en precario y podría comprometer los pueblos de Rosales y Folloso", ha advertido.

Por ello, los medios actuantes trabajarán preferentemente en esa zona norte así como en la zona whisky para cerrar "lo antes posible" esas áreas que están ahora mismo cerradas de forma manual.

Una treintena de medios áereos y terrestres trabaja en esta zona para sofocar el incendio activo desde el pasado 22 de julio y de causa accidental, y por el que en estos momentos permanecen evacuadas las localidades de Murias de Ponjos, Ponjos, Andarroso, Rosales y Folloso.