El periodista Manuel Campo Vidal asegura que "con más comunicación se ahorrarían conflictos en las empresarias"

Manuel Campo Vidal junto al presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, en una ponencia en Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista y comunicador Manuel Campo Vidal ha participado este miércoles en la tercera edición de su Encuentro Empresarial del Club Cámara donde ha apuntado que, si hubiera más comunicación "iría mucho mejor en las empresas y se ahorrarían muchos conflictos".

La Cámara de Comercio ha organizado este nuevo encuentro en el Hotel San Francisco de Soria sobre la importancia de la comunicación como herramienta estratégica para las empresas.

Bajo el título 'Comunicación en las empresas: claves para conectar, inspirar y liderar', Campo Vidal ha compartido con los miembros del Club Cámara claves y herramientas para mejorar la comunicación con los equipos, los clientes y el entorno, reforzar el liderazgo y generar relaciones más eficaces.

Una jornada que combina la reflexión y el aprendizaje en un formato diseñado para favorecer el intercambio de experiencias, la generación de contactos y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

"La comunicación es básica y es una asignatura pendiente de los profesionales en España, directivos, empresarios y posiblemente en el mundo de la política también y no le damos importancia. Si tuviéramos más comunicación nos iría mucho mejor en las empresas y ahorraríamos muchos conflictos", ha señalado Campo Vidal.

Así, ha señalado que "la mala comunicación equivale a baja productividad".

"Si hacemos reuniones eficaces y los mensajes son claros y sin rumores la productividad fluye de una manera más ágil que si hay situaciones creadas por malos entendidos", ha apuntado el comunicador.

PACTO DE ESTADO

El ponente se ha referido al medio rural y ha recordado que él es de un pueblo de Huesca en el que apenas viven 180 habitantes, cuando ha rozado los 700.

En este sentido ha pedido hacer un "pacto de estado" para "sacar a la España despoblada de la situación en la que se encuentre".

"El 85 por ciento de la población vive en el 16 por ciento del territorio y eso es un despropósito social, económico y humano, solo un pacto de estado decidido saca adelante la percepción de que Madrid no puede crecer a costa de vaciar al resto y dejarlos cuidando los bosques", ha señalado el periodista, que ha apuntado que si PP y PSOE estuvieran dispuestos el resto el resto se sumaría.

En este sentido, ha subrayado que habría más gente dispuesta a volver al medio rural si hubiera "más apoyo a los emprendedores, más vivienda y menos burocracia desesperante".

"Las ciudades están en deuda con los pueblos", ha recalcado el comunicador, que ha incidido en que la gente que vive en los pueblos debería "tener incentivos".