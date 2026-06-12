El periodo de riesgo alto de incendios se inicia hoy con un operativo en CyL con 5.075 profesionales y 35 medios aéreos

Archivo - Varios bomberos observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España). La evolución del incendio forestal procedente de Porto (Zamora) ha sido “favorable” durante la noche, aunque- Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodo de riesgo alto de incendios se inicia este viernes, 12 de julio, con un operativo compuesto en Castilla y León por 5.075 profesionales y 35 medios aéreos para dar respuesta a los fuegos que puedan producirse durante la época de mayor peligro.

En concreto, trabajarán en la lucha contra incendios forestales 5.075 profesionales, que suponen 355 más que en 2025 (incluidos los 75 que han pasado de las cuadrillas contratadas a Tragsa), 35 medios aéreos, 220 cuadrillas terrestres y helitransportadas, 365 autobombas y vehículos pick-up, 40 retenes de maquinaria, 15 vehículos PMA (Puesto de Mando Avanzado), 15 drones y 322 puestos y cámaras de vigilancia distribuidos por toda la Comunidad.

Entre las principales novedades de esta campaña destacan la incorporación de tres nuevas cuadrillas helitransportadas de intervención rápida con sus helicópteros, más cuadrillas de tierra, incorporación de drones, más bulldozer, incorporación de tractores y máquinas de gradeo, más PMAs, tres nodrizas, 62 nuevas cámaras de vigilancia forestal y nuevas herramientas avanzadas para la gestión y seguimiento de incendios forestales.

Además, este año se lleva a cabo una transición de las cuadrillas contratadas hacia la empresa pública Tragsa. El operativo contaba ya con algo más de un tercio de cuadrilla de tierra de Tragsa y la mitad de las helitransportadas y en 2026 serán 40 cuadrillas las que pasen a la empresa pública. A lo largo de 2027 y 2028 lo hará el resto, cuando se cumplan los contratos vigentes.

Además, según explicó durante la presentción del operativo el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la labor de los trabajadores públicos y de empresa se ha extendido a 12 meses y se han incrementado diez equipos de bulldozer y doce equipos de tractores y maquinaria de gradeo y desbroces para el mantenimiento de cortafuegos, pistas, y otros trabajos preventivos.

En cuanto a las comunicaciones, se han introducido mejors tecnológicas como el uso de los sistemas por satélite Starlink, en los sistemas de predicción y meteorológicos y en las plataformas digitales de gestión y seguimiento de incendios. En este ámbito tecnológico el operativo incorpora once drones equipados con cámaras térmicas, sistemas Lidar y capacidades logísticas y la incorporación de otros cuatro drones de Protección Civil.

VIDEOVIGILANCIA

Además, se amplía la red de videovigilancia forestal mediante la instalación de nuevas cámaras en Segovia y Palencia y 62 nuevas cámaras integradas en la red autonómica de vigilancia, que eleva la video-vigilancia forestal a 162 puestos, controlados todos ellos constantemente en los sistemas de pantallas de los Centros de Mando Provinciales.

En total, a la conformación del operativo se destina un presupuesto de unos 150 millones de euros, entre 50 y 60 millones de euros más que en 2025.

La campaña de 2026 se desarrollará bajo el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL), aprobado mediante Decreto 6/2025, que establece un marco organizativo para la gestión de emergencias forestales e incorpora criterios de clasificación y seguimiento de los incendios.

Por otra parte, la Consejería ha puesto a disposición de las entidades locales nuevas herramientas digitales para facilitar la elaboración de planes locales de emergencia y guías de respuesta ante incendios forestales, especialmente en aquellos municipios con mayor riesgo en zonas de interfaz urbano-forestal. Se han registrado 385 guías técnicas municipales de protección civil ante incendios forestales y 178 planes de actuación de ámbito local de municipios incluidos en el Anexo III del Infocal.

El Centro Autonómico de Mando y los nueve Centros Provinciales de Mando coordinarán la actuación de todos los medios autonómicos en permanente conexión con la Agencia de Protección Civil, el 112, la Administración General del Estado, las diputaciones, los ayuntamientos y las comunidades autónomas limítrofes.

Asimismo, se mantendrá la colaboración con Portugal y con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para afrontar situaciones de simultaneidad y grandes emergencias forestales.