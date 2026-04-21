Permanece controlado el incendio forestal de Lubián (Zamora), de origen accidental, tras calcinar 120 hectáreas

ZAMORA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Permanece controlado el incendio forestal que se originó el jueves en la localidad zamorana de Lubián, en la comarca de Puebla de Sanabria, que llegó a alcanzar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, ha afectado a un total de 120 hectáreas y cuya causa probable ha sido accidental.

De acuerdo a los datos de la plataforma Inforcyl, este fuego se declaró a las 13.10 horas del jueves y se elevó a IGR 1 a las 14.38 horas, aunque se rebajó el nivel a 0 sobre las 21.00 horas, y se dio por controlado a las 18.00 del pasado viernes.

En el lugar ha trabajado un operativo formado por hasta 26 medios terrestres y aéreos. En concreto, ocho agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos bulldozer, dos brigadas y cinco helicópteros.