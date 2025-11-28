Una persona atrapada e inconsciente en una colisión entre dos vehículos en Merindad de Montija (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colisión lateral entre dos vehículos que se ha registrado en el kilómetro 84 de la CL-629, a la altura de la localidad burgalesa de Merindad de Montija, ha dejado una persona atrapada e inconsciente, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 18.17 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para una persona que estaba atrapada e inconsciente en el interior de uno de los vehículos.

El 112 ha traslada el aviso a los Bomberos de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Ebro, a la Guardia Civil de tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos.