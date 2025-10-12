Una persona fallecida tras el incendio de un vehículo en Pereruela (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en el marco del incendio de un vehículo en el kilómetro 18 de la CL-527, en Pereruela (Zamora), sentido Fermoselle, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 6.15 horas, cuando el 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas que informaban del incendio.

Desde la sala del 1-1-2 se ha avisado a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora, a Medio Ambiente y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha localizado a una persona fallecida en el interior del vehículo calcinado.