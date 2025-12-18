Personal de la Dirección de Educación de Valladolid protesta contra la "insostenible" falta de administrativos

Personal de la Dirección de Educación de Valladolid protesta contra la "insostible" falta de administrativos. - CSIF

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El personal de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid ha protestado este jueves, 18 de diciembre, en una convocatoria de Junta de Personal de Servicios Periféricos de la Junta, contra la "crónica e insostenible" falta de personas en los cuerpos administrativos.

La concentración ha contado con el apoyo del Comité de Empresa de Educación y la Junta de Personal No Docente de Centros No Universitarios para censurar esta "carencia" que provoca "un deterioro alarmante del funcionamiento de la administración educativa y en la calidad del servicio público", tal y como ha alertado el responsable de la Junta de Personal y delegado de CSIF, Emilio Muñoz.

La Dirección Provincial de Educación de Valladolid, encargada de gestionar y dar soporte a decenas de centros educativos, "se encuentra desbordada por la ausencia de efectivos suficientes en todos los cuerpos administrativos", ha aseverado, para lamentar la "sobrecarga de trabajo, las responsabilidades desproporcionadas y el estrés continuado" que genera "problemas de salud entre los trabajadores, además de retrasos, errores y bloqueos en trámites esenciales".

En este sentido, ha incidido en que con todo ello se dificulta "gravemente" la gestión de nóminas, contratación, becas, expedición de certificados, gestión económica, procedimientos administrativos y atención a centros, lo que repercute "directamente" en docentes, alumnado y familias.

Estas dificultades de gestión se "agravan" en los centros educativos de la provincia, donde "la escasez de personal administrativo, si lo hay, es aún mayor". En muchos casos, los equipos directivos se ven obligados a asumir tareas administrativas, además de sus funciones docentes, para sacar adelante procesos clave como la PAU, la admisión de alumnado, matriculaciones, evaluaciones, programas como RELEO+, comedores escolares o la gestión de personal laboral, ha incidido CSIF al respecto.

Los órganos de representación de los trabajadores consideran a la Consejería de la Presidencia de la Junta, competente en materia de personal, responsable "por no ofertar todas las vacantes, no convocar oposiciones suficientes y mantener una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) claramente infradotada", lo que "vacía progresivamente la administración educativa de efectivos".

En este contexto, CSIF ha señalado que Valladolid, con "un elevado número de centros educativos y una importante carga de trabajo", "no puede seguir funcionando con plantillas mínimas", una situación que se repite en el conjunto de la Administración Periférica de la Junta en Castilla y León y que ya ha motivado movilizaciones en otras provincias.

Precisamente, la provincia más afectada es Valladolid con 79 vacantes, más del 30 por ciento de la plantilla, ha recordado el sindicato que ha participado en la concentración frente al edificio de Usos Múltiples, en la plaza del Milenio de Valladolid.

En la misma, se ha clamado por una revisión "urgente" de la RPT de Educación, la cobertura "inmediata" de todos los puestos vacantes y una dotación de personal "suficiente" que "permita trabajar con dignidad y garantizar un servicio público educativo de calidad".