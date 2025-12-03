Petición de 8,5 años de cárcel para dos acusados de agredir sexualmente a una joven y pintarle penes en la cara

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional, durante una actuación de madrugada. Foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL EN GRANADA - Archivo

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita penas de ocho años y medio de prisión para dos varones por delito de agresión sexual sobre una joven de la que, presuntamente, se aprovecharon con tocamientos y otros comportamiento vejatorios, incluida la rotulación de penes en su cara y otras partes del cuerpo, cuando la víctima, de 21 años, se hallaba totalmente inconsciente tras haber ingerido droga en casa de un amigo de los tres, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La detención de ambos se produjo durante la noche del día 11 de febrero del presente año, en un piso ubicado en el barrio de Las Delicias, ocupado por un amigo de la víctima y de sus supuestos agresores al que se desplazaron los tres.

Una vez en piso del amigo, comenzaron a consumir sustancias estupefacientes, hasta que la joven, fruto del de éxtasis líquido ingerido, quedó sumida en un estado de profunda inconsciencia, momento en el que, supuestamente, ambos dos aprovecharon para toquetearla por encima de la ropa, llegando a bajarle los pantalones y a levantarle la camiseta, para acto seguido comenzar a pintar penes en su tripa, la cara y la mano derecha con un rotulador de tinta roja y a tumbarse sobre ella fingiendo que la estaban penetrando. "Estas tetitas son más Cascajares", le pintaron también en su cuerpo.

Fue entonces cuando el amigo de la joven y morador de la vivienda, V.A.G, al percatarse de la situación, se puso en contacto telefónico con el Servicio de Emergencias 112 y éste movilizó a una patrulla de la Policía Nacional hasta el inmueble para averiguar lo que estaba ocurriendo. Así, los agentes acudieron al lugar de los hechos y al entrar sorprendieron a uno de los detenidos a horcajadas sobre la víctima simulando que mantenía sexo con ella mientras grababan tal situación con un teléfono móvil.

UN CUARTO DE HORA PARA RECUPERARSE

La víctima tardó en volver a recuperar la consciencia cerca de un cuarto de hora debido a la fuerte reacción que le había provocado la ingesta de droga. Por su parte, los dos acompañantes, con intervención incluida de sus teléfonos móviles para una posterior exploración, fueron detenidos por agresión sexual bajo sumisión química y trasladados hasta la Comisaría de Delicias, en la calle Gerona, en cuyos calabozos permanecieron para luego pasar a disposición judicial y, tras el correspondiente auto judicial, ser conducidos a prisión, en la que aún continúan desde el día de los hechos.

A mayores del delito de agresión sexual, los dos presuntos responsables se exponen a otra condena por delito de amenazas, las mismas que, supuestamente, profirieron en el momento de su detención contra el anfitrión de la fiesta. "¡Cómo nos haces esto, ahora vamos a ir a por ti" es la frase amenazante que se pone en boca de uno de ellos, así como otros mensajes amedrentadores que profirieron ambos, del tipo "mañana voy a arrancarte la cabeza", momentos antes de ingresar en los calabozos.

Los dos encausados, J.C.L. y D.S.C, compartirán banquillo en la Audiencia de Valladolid los próximos días 15 y 16 de diciembre, donde Fiscalía acudirá con una calificación por delitos de agresión sexual y amenazas, con la atenuante de drogadicción, y peticiones de siete años y medio y un año de prisión, respectivamente, junto con el pago, conjunto y solidario, en favor de la joven de una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

En el caso de la agresión sexual, la acusación pública pide la prohibición de los dos acusados de aproximarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo u otros que frecuente a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse con ella por un tiempo superior a seis años; libertad vigilada por idéntico tiempo y, además, su inhabilitación para profesión, oficio o cualquier actividad que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante seis años, además.

Respecto del delito de amenazas en el que habrían incurrido sobre el titular del domicilio en el que se produjeron los hechos, con motivo de haber denunciado su comportamiento, la acusación pública pide también la prohibición de los encausados de aproximarse a él a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse con él por un periodo superior a cuatro años.