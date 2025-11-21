'Peur de la Couleur' llega al Auditorio de León este domingo para explorar el amor y el miedo a través de la danza

El Auditio de León acogerá este domingo la represenntación 'Peur de la Couleur', a cargo de la compañía Alicia Soto Hojarasca. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Alicia Soto Hojarasca llega este domingo al Auditorio Ciudad de León con el objetivo de abordar en 'Peur de la Couleur', a través de la danza, temas trascendentales como el amor y el miedo.

Esta actuación se inscribe en la programación infantil de Artes Escénicas promovida por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y cuenta con el respaldo de la Red de Teatros de Castilla y León.

La historia, creada y dirigida por Alicia Soto y Mamby Mawine, cuenta con un elenco formado por Seynabou Faye, Adama Cissé, Papae Baidy Diaw y Adramé Bangoura. La función tiene una duración de 40 minutos y está pensada para un público a partir de ocho años, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las entradas forman parte del abono familiar de la programación del Auditorio Ciudad de León, aunque también pueden adquirirse de manera individual por un coste de seis euros.

'Peur de la Couleur' es un espectáculo de marionetas y danza, interpretado por jóvenes; una fábula poética que habla del miedo y el amor. Una mujer negra de familia modesta da a luz a una niña con albinismo y tiene que enfrentarse a las creencias generalizadas sobre los albinos.

Al ser rechazada por la sociedad tiene miedo a perder a su hija, pero, a pesar de todo, la niña crece haciendo frente a todas las dificultades que se plantean.